Plus de 3 mois pour obtenir une carte de stationnement pour handicapés : pourquoi ce retard ?

Selon les dernières données chiffrées disponibles datant du mois de juin, le nombre total de demandes de cartes de stationnement en attente est de 20.918, déplore la députée Fatima Ahallouch. Parmi ceux-ci, 7.106 ont plus de trois mois.

Un retard causé par un réel besoin de personnel.

"Les durées de traitement des dossiers introduits à la direction générale des Personnes handicapées (DG HAN) peuvent être source d’une grande inquiétude, et c’est principalement le délai d’évaluation du handicap qui détermine le délai total de traitement d’une demande de carte de stationnement, un retard causé par un réel besoin de personnel. En effet, une pénurie de médecins se fait ressentir auprès des antennes de la direction générale des Personnes handicapées (DG HAN) du service service public fédéral (SPF) Sécurité sociale", indique la ministre Karine Lalieux, chargée des Personnes handicapées, en réponse à la question parlementaire. Les retards ne sont donc pas liés aux changements techniques opérés en 2018, ajoute-t-elle. Une fois le résultat de l’évaluation connu, un processus automatique de création de la carte est lancé, permettant à la personne souffrant d’un handicap de recevoir sa carte dans les trois semaines.

Une meilleure orientation dès l’introduction de la demande grâce à des recrutements d’assistants sociaux et renforcement des capacités en matière d’évaluation du handicap devrait permettre d’optimiser les délais de traitement.

Consciente de la problématique dans les délais de traitement des dossiers, la ministre espère pouvoir diminuer le temps d’attente grâce aux différents projets faisant partie du programme Excel Han et qui visent à éliminer les goulots d’étranglement dans le processus d’examen d’un dossier (à l’entrée et à l’évaluation) afin de garantir des services encore plus rapides et plus qualitatifs. "Une meilleure orientation dès l’introduction de la demande grâce à des recrutements d’assistants sociaux et renforcement des capacités en matière d’évaluation du handicap devrait permettre d’optimiser les délais de traitement."

Si une carte de stationnement périmée ne peut être renouvelée à temps, il est également possible de demander une attestation qui prolonge la validité de la carte de stationnement.

Reste que des solutions existent à court terme pour les personnes en situation de handicap. "Si le demandeur possède l’autorisation du médecin conseil de la mutuelle d’avoir une aide à la mobilité, la carte de stationnement peut être délivrée sans examen supplémentaire", précise la ministre. "Il existe également, pour des situations spécifiques et précaires, une procédure accélérée pour l’octroi d’une carte de stationnement. De plus, si une carte de stationnement périmée ne peut être renouvelée à temps, il est également possible de demander une attestation qui prolonge la validité de la carte de stationnement."