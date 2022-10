Michaël Vossaert, candidat à la présidence de DéFI: «J’incarne une nouvelle approche»

Invité sur le plateau de LN24, Michaël Vossaert est le challenger de François De Smet pour la présidence du parti DéFI. Les élections auront lieu début décembre et Martin Buxant demande alors au potentiel futur président de parti en quoi son mandat serait mieux que celui de son prédécesseur: "Pourquoi je me présente? C’est bien justement pour apporter une autre méthode et une nouvelle approche", avant de poursuivre: "Vous savez quand je rencontre les citoyens, ils me parlent beaucoup du pouvoir d’achat et des solutions qu’il faut apporter. Nous en tant que politiques, on doit amener cette solution. J’estime incarner cette méthode, cette nouvelle approche, avec plus de pragmatisme... Nous avons aussi des objectifs politiques à atteindre et c’est aussi cela ma candidature, c’est de faire en sorte que notre parti devienne un parti de premier plan en Fédération Wallonie-Bruxelles".