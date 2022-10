Un été indien à la fin octobre, un danger pour les nappes phréatiques : « Elles vont se vider de plus en plus »

Si les responsables politiques continuent de baser l’économie sur les énergies fossiles, sans véritables mesures, avec le même taux d’émission de gaz à effet de serre, "il y aura 4 à 5° d’augmentation à l’échelle annuelle et mondiale", nous alarme le climatologue Sébatien Doutreloup

Les précipitations en Belgique vont principalement augmenter en hiver, ce qui est bon pour les nappes phréatiques. Par contre, le niveau de celles-ci drastiquement diminuer en été.

Selon lui, la Belgique dépasserait cette estimation déjà pessimiste. "De son côté, notre pays verrait sa température augmenter de 5,5° d’ici à 2100, avec 6° de plus en moyenne l’été."

En 2020, la température relevée était déjà de 1,1° supérieure à l’ère préindustrielle au niveau mondial, et nous avons atteint 2° de plus la même année en Belgique, selon Sébastien Doutreloup.

Des nappes phréatiques surexploitées

Alors que l’Espagne se désertifiera, la Belgique aura des étés "secs, caniculaires, mais un taux de pluies similaires le reste de l’année, ce qui est bon pour nos sols", décrit le climatologue de l’ULiège.

En été, la végétation va beaucoup plus puiser dans les nappes phréatiques. Au final, sur une année, elles vont se vider de plus en plus

Les nappes phréatiques ne seront pas régénérées malgré tout. "Les précipitations en Belgique vont principalement augmenter en hiver, ce qui est bon pour les nappes phréatiques. Comme les arbres s’endorment, les branches s’assèchent pour ne pas geler avec le froid et l’eau reste dans le sol." D’où le fait que l’hiver soit déterminant pour les stocks souterrains. "Par contre, elles vont drastiquement diminuer en été", prévient-il.

Cette tension entre pluies hivernales et canicules estivales sera complexe, ce qu’analyse Sébastien Doutreloup : "En été, la végétation va beaucoup plus puiser dans les nappes phréatiques. Au final, sur une année, elles vont se vider de plus en plus."

Un constat qui lui permet une analogie. "Si on a des étés plus chauds, les arbres vont ‘évapo-transpirer’, ce qui va les faire pomper beaucoup plus d’eau dans le sol. Mais les humains aussi, nous avons une consommation propre, pour boire ou pour l’agriculture. C’est un cercle vicieux", constate le chercheur.

De la végétation en demi-sommeil, une menace pour les récoltes

Le réchauffement climatique a des répercussions sur le temps d’endormissement de la végétation, "tant que les arbres ne perdent pas leurs feuilles, ils se nourrissent des nappes. Alors qu’en temps normal, les nappes comment à se reconstituer en octobre", relève le climatologue.

Cette période risque d’être plus courte à l’avenir. "Si l’hiver n’a pas été rude ou que le temps est doux en début d’année, la végétation va se réveiller plus tôt. Ça peut avoir des conséquences notamment sur les fruitiers", éclaire le chercheur de l’ULiège.

Les poiriers et les pruniers fleurissent en avril, par exemple. "Si les bourgeons sortent mais qu’une période de gel survient, ils vont geler et il y aura moins de fruits", appuie-t-il.

Repenser la gestion des eaux pluviales

Pour le climatologue, la gestion de l’eau en amont, en hiver, est déterminante, "en Belgique, il faudrait se préparer à des étés secs, et avoir les meilleures réserves possibles à la sortie de l’hiver," suggère-t-il.

Différentes méthodes pourraient être envisagées par les pouvoirs publics et la population. "Il faudrait désimperméabiliser les cuves d’eau de pluie sous les autoroutes pour leur permettre d’atteindre les nappes", propose-t-il, plutôt que dans les bassins d’orage, notamment.

L’idée serait de garder l’eau pluviale pour qu’elles s’infiltrent progressivement dans les nappes phréatiques.

Les pluies orageuses ont des bénéfices selon le climatologue. "Nous devrions anticiper et les récolter. Les fortes précipitations ruissellent et s’échappent vers la rivière, et ne profitent pas aux collectivités et dans les sols. L’idée serait de garder l’eau pluviale pour qu’elles s’infiltrent progressivement dans les nappes phréatiques."

Au niveau des habitations, Sébastien Doutreloup préconise une circularité de la gestion des eaux pluviales. "Des cuves d’eau devraient être installées près des maisons pour la réutiliser, ou faire en sorte que l’eau soit évacuée vers le sol et les nappes phréatiques."

L’innovation au service des nappes phréatiques

Une étude de la Région wallonne évoquée par La Libre Belgique fait la lumière sur un projet pilote de recharge artificielle contrôlée des nappes phréatiques. Cela aurait lieu en Hesbaye vers la fin 2024.

Il s’agirait de valoriser les eaux de l’aéroport de Bierset et de la zone d’activité économique environnante. "On a des surfaces imperméabilisées de plus en plus importantes, avec une gestion des eaux pluviales déjà assez performante avec des bassins de stockage. L’idée, c’est de voir si on peut utiliser ces bassins pour infiltrer les eaux vers la nappe", projette Johan Derouane, ingénieur hydrogéologue à la direction des eaux souterraines au Service public de Wallonie.