Presque dix fois plus de certificats médicaux le lundi que le vendredi

SD Worx donne également d’autres chiffres sur l’année écoulée : près de neuf travailleurs sur dix n’ont pas utilisé de certificat médical d’un jour en 2021. Seuls 11,8% des travailleurs y ont eu recours. Dans l’ensemble, cela représentait moins de 6% de tous les jours de maladie.

Au cours des cinq dernières années, il n’y a pas eu de tendance à la hausse en ce qui concerne les certificats médicaux d’un jour.

Il est le plus utilisé par la tranche d’âge 25-35 ans et il est légèrement plus élevé chez les employés que chez les ouvriers.