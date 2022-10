La SNCB augmente ses prix à partir de février 2023 : les nouveaux tarifs

La SNCB indique également que cette mesure était nécessaire, la principale raison de cette hausse étant bien sûr celle de l’énergie. La facture de la SNCB devrait augmenter de pus de 200 millions d’euros par rapport à l’année passée.

Enfin, la compagnie souhaite aussi développer de plus en plus d’initiatives pour "continuer à rendre le train attractif". L’ambition est de lancer de nouvelles formules tarifaires afin de cibler certaines parties de la population : jeunes, seniors, utilisateurs fréquents, petits groupes et bénéficiaires d’une intervention majorée. Elle promet aussi de reproduire l’initiative Duo Ticket.