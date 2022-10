Fin des voitures thermiques en 2035: la Belgique sera-t-elle vraiment prête?

Le 1er janvier 2035, vous ne pourrez donc plus acheter une voiture ou un utilitaire léger neuf "essence" ou "diesel", qu’il soit équipé d’un moteur classique ou hybride.

Dans les faits, la transition du moteur thermique vers l’électrique a déjà débuté. Selon les chiffres de la Febiac, la Fédération belge de l’automobile et du cycle, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, 9,2% des voitures immatriculées étaient "100% électriques", dont de nombreux véhicules de société.

"Attention, ces chiffres correspondent aux nouvelles immatriculations de véhicules livrés", note Romain Denayer d’EV Belgium, la fédération qui représente des entreprises actives dans le secteur de l’automobile électrique, dont celles qui installent et gèrent des bornes de recharges. "Suite à la pénurie de semi-conducteurs, les délais de livraison sont parfois longs. Ces chiffres correspondent à des commandes effectuées il y a parfois plusieurs mois. Selon nos indications, il faut s’attendre à une nette hausse de cette proportion."

Mais la Belgique est-elle vraiment prête pour ce grand saut lorsqu’on remarque que dans certaines villes, il est compliqué de trouver une place équipée d’une borne de recharge ? Certaines aires d’autoroute sont, de plus, toujours dépourvues d’un nombre suffisant de bornes de recharge rapide qui permettent d’effectuer une longue distance.

La Wallonie à la traîne

"Le secteur est prêt", nuance toutefois Romain Denayer. "Et tous les acteurs ont les yeux rivés dans la même direction. Selon un ratio, il faut un point de recharge public pour dix voitures. Et c’est un ratio que nous avons dépassé."

La Belgique comptait 71 651 voitures complètement électriques au mois d’août 2022 selon Statbel. Et il y aurait 15 000 bornes selon Eco-Movement. "Le problème, c’est que la Wallonie met le frein dans cette transition à plusieurs niveaux", estime Romain Denayer. "À la fois au niveau des infrastructures mais aussi dans son projet de nouvelle fiscalité automobile qui désavantage les voitures électriques. En Flandre, on approche déjà des 10 000 bornes. En Wallonie, le gouvernement a pour objectif l’installation de 12 000 points… à l’horizon 2026".

Prix, bornes, fiscalité, Du côté de Touring, on estime qu’un bon "climat" doit être installé pour accompagner le conducteur dans cette transition. Et on ajoute que les décideurs devront peut-être adapter leurs choix en fonction de l’arrivée de nouvelles technologies comme l’arrivée des carburants de synthèse ou des moteurs thermiques "sans, ou presque, émissions de CO2": "Touring soutien depuis toujours la politique du bon sens", précise Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. " Une décision peut toujours être remise en question, comme pour le nucléaire en Belgique, s’il s’avère qu’un chemin plus performant se présente… Les autorités doivent pouvoir adapter leurs prises de décisions, en permanence et systématiquement, dans un monde en perpétuelle évolution avec pour seul cap, l’atteinte des objectifs fondamentaux. En l’occurrence ici, un parc automobile avec le moins d’émissions de CO2 possible."