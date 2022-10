Licenciements: un arrêt important attendu ce jeudi

Et l’enjeu est simple: est-il normal qu’un employé du secteur privé, lorsqu’il est licencié par son employeur, n’ait pas droit à un entretien préalable lui présentant les raisons de ce licenciement alors que ce droit est garanti aux agents statutaires ?

Discrimination ?

"Dans le secteur public, vous êtes soit fonctionnaire, soit contractuel", rappelle Me Hervé Herion, qui défend l’employé visé dans ce dossier. "Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez le droit, avant d’être démis d’office, d’être entendu, d’avoir accès à votre dossier administratif et de préparer votre défense. Pour les fonctionnaires contractuels, la donne a changé depuis un arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juillet 2017, qui concernait également un de mes clients. Enfin, le nouvel arrêt attendu ce jeudi vise la même problématique, mais pour les travailleurs du secteur privé. Pourquoi une entreprise privée ne devrait-elle pas, avant de procéder au licenciement de l’un de ses employés, l’auditionner pour lui faire part des motifs sur lesquels reposerait ce licenciement ? À mon sens, il y a bien une discrimination entre public et privé. Je ne vois pas pourquoi une infirmière qui travaille à l’Institut Jules Bordet doit être traitée d’une meilleure façon que si elle travaillait au Chirec."

La Belgique à la traîne…

Pour Me Hervé Herion, mettre fin à cette discrimination entre travailleurs du public et du privé permettrait aux personnes licenciées de bénéficier d’abord d’une forme de respect. "Cela serait à la fois une avancée sociale mais aussi une protection contre les licenciements abusifs, déraisonnables et irrespectueux", estime M Hervé Herion. "Quand on licencie un travailleur, je pense qu’il vaut mieux l’informer et lui expliquer les raisons de ce licenciement. S’il y a une explication valable, je pense que la personne concernée est capable de l’entendre."

Pour Me Hervé Herion, la Belgique est également en retard sur d’autres pays européens. "Tant au niveau de l’Organisation internationale du travail que dans le droit européen, les protections qui exigent qu’un travailleur doive être auditionné avant son licenciement datent de Mathusalem. Nous sommes un des derniers pays, avec la Grèce et la Roumanie, à ne pas intégrer ce type de disposition dans notre législation."

La Cour constitutionnelle constatera-t-elle une discrimination dans notre droit du travail ? Réponse ce jeudi.