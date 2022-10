Cannabis: l’Allemagne va-t-elle ouvrir la voie ?

Près d’un Belge sur 4

Si le texte passe, l’Allemagne fera partie des rares pays à avoir légalisé (voir cadrée). De quoi inspirer la Belgique ?

Tout comme chez nos voisins, la consommation belge de cannabis augmente. Selon les derniers chiffres, en 2018, 23% des Belges en avaient déjà consommé une fois dans leur vie (11% en 2001), 7% sur les 12 derniers mois et 1,3% au moins 20 fois sur les 30 derniers jours. Bruxelles arrive en tête en termes de consommation, suivie de la Wallonie et de la Flandre.

Et le Covid a augmenté la consommation , assure Michaël Hogge d’Eurotox (Observatoire alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles).

Le cannabis est "la drogue la plus consommée après l’alcool en Belgique" et si sa consommation augmente, c’est parce qu’il est plus accessible et que les représentations à son sujet ont changé, notamment avec l’usage thérapeutique.

Mais le cannabis est illégal en Belgique, rappelle Fanny Betermier d’Infor-Drogues. "On croit toujours qu’il y a une tolérance en dessous de 3 grammes mais la production, la possession et la consommation sont illégales. Ce n’est pas la priorité pour certains tribunaux et dans la pratique on n’est pas toujours poursuivis, mais on peut l’être et même risquer la prison."

Les associations de terrain sont favorables à des alternatives à la prohibition.

"La France a la législation la plus stricte d’Europe et est en même temps le pays avec la plus grosse consommation, constate Fanny Betermier. C’est la preuve que pénaliser et interdire ne marchent pas. On l’a vu dans les années 20, aux États-Unis avec l’alcool prohibé: des marchés parallèles se sont créés."

Michaël Hogge est du même avis: "La tentative d’un monde sans drogue n’a fait que rendre l’offre plus attractive, hausser la criminalité, les pratiques problématiques en raison de la composition des drogues produites dans l’illégalité mais aussi en retardant l’accès aux soins via la stigmatisation des usagers."

Les moins convaincus ciblent les conséquences du cannabis sur la santé. "Tout va dépendre de l’individu et de la consommation, répond Michaël Hogge. Il y a des risques liés aux modes de consommation, l’inhalation pouvant entraîner des cancers, des problèmes respiratoires,… Il y a des risques liés à la production (pesticide, engrais,…), à la teneur – qui augmente – en THC (la molécule donnant l’effet psychotrope): anxiété, etc. "

Et la santé ?

Et de citer encore le risque de troubles cognitifs pour les usagers réguliers. "Un usage régulier ne veut pas dire dépendance mais c’est un premier facteur de risque, ajoute Michaël Hogge. Mais la majorité des consommateurs ont un usage contrôlé du cannabis." Seul 1,8% des Belges (8% des usagers) ont une consommation "à risque élevé". En 2020, on comptait 3 344 traitements pour "usage problématique".

Pour Michaël Hogge, toute légalisation doit être associée à de la prévention, du contrôle. "On ne supprimera pas complètement le marché illégal car il y aura toujours des restrictions liées à l’âge, la quantité, etc."

Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles (PS) qui prônait cet été une dépénalisation du cannabis, a salué ce jeudi la décision allemande. Des partis politique sont en faveur d’avancées, surtout au sud du pays. La Flandre semble plus frileuse.

La population, elle, se dit prête. Selon Eurotox, 55% des Belges disent oui à l’usage récréatif du cannabis (pour 8%, il faut punir sa détention). 40% sont favorables à une vente via les pharmacies.