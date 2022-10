"Les allocations de chômage ainsi que le revenu d’intégration sociale (RIS) ne pourront plus être perçus que durant deux ans au plus." Cette proposition a été ratifiée par 91 % des militants présents dimanche au Congrès du MR. La mesure était passée un peu inaperçue. Georges-Louis Bouchez recadre: "On dit qu’après deux ans, et jusqu’à 55 ans, on conditionne le versement du RIS à une formation dans un métier en pénurie ou à une forme de travail au bénéfice de la collectivité".

"Mais s’il y a des éléments qui précisent que vous n’êtes pas en état de prester pour la collectivité (handicap, maladie, troubles mentaux,…), tout cela doit évidemment être pris en considération", ajoute le président du MR.

Roundup

Pour Georges-Louis Bouchez, l’idée est de maintenir les gens en activité. Un travail d’intérêt collectif ? "Cela peut être de l’accompagnement aux personnes âgées, du nettoyage, une tâche administrative, retirer les mauvaises herbes. On n’arrête pas de me dire qu’on n’arrive plus à retirer les mauvaises herbes parce qu’on a plus de Roundup…"

Le président précise: "Ce ne sera pas un travail à 38 h semaine. Les modalités peuvent encore être établies mais on parle de 3-4 heures par semaine. Je pense que quand la société vous vient en aide, c’est normal de montrer de la bonne volonté. Quand vous êtes invité chez des gens, ce n’est pas anormal de temps en temps de débarrasser la table. Cela ne remplace pas une profession et je ne veux pas d’un emploi à bas coût. C’est une tâche d’intérêt collectif qui ne peut pas faire l’objet nécessairement d’un emploi aujourd’hui."

« Après cela, il n’y a plus rien »

"On est contre, réagit d’emblée Caroline Van Der Hoeven, coordinatrice du Réseau belge de lutte contre la pauvreté. C’est le dernier filet de sécurité ! Après cela, il n’y a plus rien. Mettre des conditions en plus, c’est non. Il ne faut pas imposer. L’accompagnement doit se faire avec la personne et l’assistant social. Or, ce dernier est déjà de plus en plus dans un rôle contrôleur."

La coordinatrice y voit un retour du service communautaire (possibilité pour un CPAS, dans le cadre du PIIS – projet individualisé d’intégration sociale donnant accès au RIS – d’engager un allocataire pour une mission bénévole), annulé par la Cour constitutionnelle en 2018 et jugé à l’époque comme du "travail forcé".

Selon Caroline Van Der Hoeven, "une condition pour avoir accès au RIS est déjà d’être disposé à travailler. Pourquoi forcer des gens à faire des petits boulots sans perspective à long terme ? Il faut mettre au centre leurs talents et pas les pousser dans des boulots qui ne vont pas les motiver." En outre, les profils sont toujours plus complexes (précarité sociale, etc.). "Pour beaucoup, il y a un travail préalable à effectuer avant de les mettre à l’emploi."

Dans les CPAS, des RIS octroyés depuis plus de deux ans, ce n’est pas rare. "Certains ont un RIS depuis 10 ans, observe Jehanne Detrixhe, présidente du CPAS de Couvin qui compte 260 bénéficiaires du RIS. Techniquement, c’est impossible de remettre tout le monde à l’emploi. Il faudrait déjà qu’il y ait du travail. Certains CPAS qui gèrent des maisons de repos ont des taux de mise à l’emploi plus importants. Mais palier des postes vacants qu’avec des articles 60, ça ne va pas non plus."

Réactions du terrain: « Il faut faire confiance aux assistants sociaux sur les aides à accorder »

Sur le terrain, on réagit aux propositions libérales avec prudence.

"Pour nous, ce qui est essentiel, c’est que les allocations sociales soient portées au minimum au seuil de pauvreté, soit 1 300 €, indique Caroline Van Der Hoeven du Réseau belge de lutte contre la pauvreté qui salue toute proposition allant dans ce sens. Or, on n’y est pas aujourd’hui, et ce seuil de pauvreté est largement sous-estimé, avec la crise de l’énergie, l’inflation,…"

Concernant le plafonnement et l’impossibilité de cumuler "toutes" les aides périphériques (tarif social, transports gratuits, etc.) proposés par le MR en contrepartie d’une aide sociale garantie de 1200€: "les personnes doivent pouvoir vivre de manière digne et ces aides sont essentielles. Surtout en ce moment ! Il faut faire confiance aux assistants sociaux qui après analyse, disent si telle aide est nécessaire." Par ailleurs, "devoir choisir entre des choses aussi essentielles qu’avoir accès à une crèche – qui permet aux parents de chercher un emploi -, à l’eau ou aux transports, n’est pas simple." Pour Caroline Van Der Hoeven, "c’est mettre la responsabilité, la faute sur la personne. Or, ceux qui peuvent travailler veulent travailler mais il y a encore aujourd’hui énormément d’obstacles." Selon la coordinatrice, il faut trouver des solutions au niveau des revenus. "Pour éviter les pièges à l’emploi, on peut imaginer que ces aides ne soient plus liées au statut mais aux revenus." Les mesures proposées vont-elles pousser les gens vers l’emploi ? "Les mesures de punition ne marchent pas", insiste-t-elle.

« Une situation pas choisie »

Si Luc Vandormael, président de la Fédération des CPAS wallons ne veut pas se positionner sur les propositions du MR, il répète les revendications de la fédération: des allocations au seuil de pauvreté ou encore une individualisation du droit. "La première chose à faire pour éviter les pièges à l’emploi, c’est de relever les bas salaires. Le problème, ce sont les emplois précaires, dit Luc Vandormael. La solution ne passera pas par la diminution de la dignité des gens. La plupart des allocataires n’ont pas choisi leur situation. Et la plupart veulent en sortir."

Des allocataires qui ont parfois plus par mois que des travailleurs ? "On enfonce des portes ouvertes en disant cela, réagit Jehanne Detrixhe, présidente du CPAS de Couvin. Oui, c’est possible. Demain, on envisage de ne plus déduire les allocations familiales du revenu d’intégration sociale (RIS) d’un étudiant. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra avoir un RIS complet, les allocations familiales, travailler et avoir une immunisation de ses revenus de l’ordre de 300 €… Résultat: certains auront 1 800 € par mois. Et des travailleurs qui gagnent moins, il y en a." Autre exemple: "Une femme seule avec un enfant aura un RIS de 1500€ et un logement social à payer de 250-300 €. Une femme qui travaille avec enfant aura 1 600 € et un loyer de 650 €, pas forcément de tarif social…"

Mais pour la présidente du CPAS, "il faut maintenir les aides comme elles sont, augmenter les salaires des travailleurs et obliger les bénéficiaires à un suivi budgétaire par le CPAS. On vient nous dire: “je n’ai plus de lait pour mon bébé”. Et en même temps, on voit qu’il y a eu des dépenses importantes car “on devait de l’argent à un copain”, etc."