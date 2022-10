Menaces envers Vincent Van Quickenborne : trois suspects néerlandais vont être remis à la Belgique

Les trois Néerlandais âgés de 20, 29 et 48 ans, arrêtés le 24 septembre à La Haye et Leidschendam, ont comparu devant le tribunal mercredi après-midi. Ils ne peuvent pas faire appel de la décision et leur remise à la Belgique doit être effectuée dans les dix jours.

Les quatre hommes, soupçonnés d’avoir eu l’intention d’enlever le ministre, s’étaient opposés à leur transfert, entraînant le traitement du dossier devant la chambre d’aide juridictionnelle internationale d’Amsterdam.