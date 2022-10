Gros changements pour le Car-Pass: voici les nouveautés qu’il va intégrer

Véritable carte d’identité d’une voiture, ce dispositif permet de lutter contre les fraudes au compteur kilométrique. Et il va subir prochainement une véritable cure de jouvence.

Deux projets de loi préparés par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo), le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et la Secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD) sont en cours de finition. Ceux-ci visent à intégrer une série de nouveautés au Car-Pass en 2023 et 2024.

Quelles nouveautés ?

Premièrement, le Car-Pass reprendra désormais les travaux effectués sur les véhicules. Il peut s’agir de simples entretiens, de réparations ou encore de remplacement de certaines pièces vitales.

En tant qu’acheteur, il vous sera donc possible de vérifier que le vendeur a, par exemple, bien changé la courroie de distribution ou a fait réviser le moteur, comme il l’affirme. Notons que ces données additionnelles ne seront pas directement indiquées sur la feuille qui accompagne le véhicule vendu. Il faudra scanner le QR-Code pour les consulter en ligne. Ou tout simplement contacter le call-center de l’ASBL Car-Pass.

Et cette nouveauté, attendue pour 2024, ne reprendra que les modifications réalisées sur le véhicule par un professionnel de l’automobile.

Transition énergétique

Actuellement, l’industrie de l’automobile vit une mutation sans précédent avec le passage des motorisations thermiques traditionnelles vers les technologies hybrides ou le "100% électrique".

Dans sa réforme, le gouvernement prévoit aussi d’intégrer au Car-Pass le type de carburant utilisé ainsi que la présence éventuelle d’un moteur électrique supplémentaire. Mais à côté de ces données évidentes, on retrouvera aussi l’autonomie théorique en mode 100% électrique. Une façon pour le particulier de ne pas acheter un chat dans un sac.

Réactions politiques

Du côté du cabinet du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo), on est satisfait de cette évolution qui sera apportée. "Il s’agit un instrument qui protège les intérêts et la sécurité des automobilistes", nous explique le ministre dans une réaction qu’il nous a adressée. "Pour éviter la mauvaise affaire et pour poser son choix d’achat en toute connaissance de cause, chaque candidat acquéreur d’une voiture d’occasion doit pouvoir disposer d’un maximum d’informations quant à l’état réel d’un véhicule… Cette réforme du Car-Pass va vraiment faciliter la vie des candidats acquéreurs et je m’en réjouis !"

Enfin, les données collectées pourront, à l’avenir, être mises à disposition pour des études et des recherches à des fins scientifiques ou historiques ainsi qu’à des fins statistiques.