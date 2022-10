La banque NewB vient d’entamer un plan de démantèlement qui vise à sortir la société du secteur bancaire. Ce sont nos confrères de L’Echo qui ont révélé l’information ce mercredi.

Une information confirmée dans un communiqué annonçant que le conseil d’administration de la banque a bien décidé de mettre un terme aux activités commerciales nécessitant une licence bancaire. Pour rappel, la banque n’était pas parvenue à lever les 40 millions d’euros nécessaires au maintien de sa licence bancaire.

Un montant exigé par la Banque nationale en vertu des règles mises en place suite à la crise financière de 2019.

La fin d’une aventure financière risquée qui connut son heure de gloire lorsqu’en 2019, NewB était parvenue à lever 35 millions d’euros auprès de milliers de citoyens, d’associations ou encore de 11 acteurs institutionnels comme la Wallonie (via la SRIW) ou encore la Région de Bruxelles-Capitale (via finance&invest.brussels).

Les clients vont récupérer leurs dépôts

Actuellement, 170 millions d’euros ont été déposés par des clients sur des comptes NewB.

Bonne nouvelle: selon la banque, ces clients pourront récupérer leur argent intégralement. Dans les "prochains jours", les clients d’un compte à vue ou épargne de NewB "seront invités à vider et clôturer leurs comptes, en suivant une procédure dont ils recevront tous les détails dans une communication personnalisée", indique la banque qui assure disposer de "toutes les liquidités nécessaires pour procéder au remboursement intégral des montants déposés par les clients sur leurs comptes".

Par ailleurs, NewB devrait continuer provisoirement d’assurer les services bancaires classiques le temps que les clients aient choisi une nouvelle institution financière pour transférer leur argent. Enfin, notons que les produits d’assurances ne sont pas concernés par l’arrêt des activités bancaires.

Les coopérateurs, grands perdants ?

Si les clients peuvent pousser un "ouf" de soulagement, il n’en est pas de même pour les coopérateurs.

Une assemblée générale des coopérateurs visant à décider de l’avenir de la coopérative a été avancée au 26 novembre.

Deux scénarios seront proposés: une liquidation pure et simple de NewB ou la poursuite des activités en dehors du secteur bancaire.

Enfin, les coopérateurs pourront exiger le remboursement de leur investissement à partir du 1er février 2023.

Hélas, ils ne récupéreront que des montants calculés au prorata de ce qu’il reste dans les caisses de la banque, soit un montant "symbolique", pour reprendre l’adjectif donné par Thierry Smets dans les colonnes de L’Echo.

La priorité pour NewB aujourd’hui, c’est de réduire ses charges. La banque, qui emploie une cinquantaine de personnes, devrait présenter un plan de licenciement collectif.

Qui récupérera quoi ? Test-Achats analyse la situation au cas par cas.

1. Les coopérateurs "Ce qu’ils pourront récupérer sera bien en deçà de leur mise de départ. Je n’ai pas de chiffre récent d’estimation mais la direction de NewB parle d’un montant symbolique. Conformément aux statuts, les demandes pour sortir ne peuvent pas se faire avant février", indique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

2. Les clients "Visiblement, ils peuvent retirer leur argent sans problème et le transférer dans leur banque habituelle."

3. Les clients qui ont investi dans le fonds de placement proposé par NewB "La valeur du fonds n’est aucunement impactée, estime Jean-Philippe Ducart. Ce sont des actifs gérés séparément. Pas de risque donc." Pour Test Achats, il reste une incertitude sur l’avenir de cette sicav.

4. Les clients qui ont souscrit un crédit "Ils devront continuer de rembourser, que ce soit à NewB ou à un éventuel repreneur du portefeuille de crédit."

5. Les clients qui ont souscrit à une assurance "Elles continuent d’exister. NewB pourrait même poursuivre ses activités en mode courtier d’assurance."

Des coopérateurs ont mandaté des avocats pour éplucher le dossier NewB.

Plusieurs coopérateurs avaient saisi le cabinet d’avocats Clifford Chance où l’on épluche l’épais dossier New B…

Dans son actionnariat, NewB comptait plus de 116 000 coopérateurs. Parmi ceux-ci, on retrouve 350 associations et 11 acteurs institutionnels. Le plus gros actionnaire reste le groupe d’assurance Monceau qui a injecté dix millions d’euros dans la structure.

Face à la tournure des événements, plusieurs coopérateurs ont mandaté le cabinet d’avocats Clifford Chance. "Nous avons pris connaissance par la presse de cette information et nous analyserons avec nos clients ce qu’il convient de faire, nous explique Me Nicolas Vanderstappen. Ce qui est surprenant, c’est qu’il n’y a pas eu de communication depuis des semaines. Le commissaire aux comptes a rendu une opinion négative en juin 2022. Depuis, un scénario de recherche de fonds s’est mis en place pour remplir les exigences de la Banque nationale. Avec des déclarations allant dans tous les sens, les coopérateurs s’attendaient à être informés. En tant qu’avocat, je m’étonne aussi de l’absence de transparence sur les scénarios envisagés. Selon moi, il aurait fallu aussi convoquer une assemblée générale le plus rapidement possible vu que nous étions dans une situation d’urgence et que l’objet social de l’entreprise allait changer."

Des réponses souhaitées

Pour Me Nicolas Vanderstappen, l’assemblée générale du 26 novembre permettra de répondre à un certain nombre de questions: "Qu’a-t-on fait entre juin 2022 et aujourd’hui pour tenter de poursuivre l’activité ou d’éviter ce crash ? Aurait-on poursuivi une activité qu’on savait vouée à l’échec ? Je m’interroge aussi sur le doublement des pertes sur l’exercice 2021."

NewB a terminé l’année 2021 avec un déficit de 9,1 millions d’euros, contre 4 millions lors des exercices précédents. "Quand je regarde le rapport de gestion, j’observe que l’augmentation de charges réside dans un doublement des frais administratifs généraux, qui sont passés de 4 à 8 millions d’euros et qui ne prennent pas en compte les charges de personnel. Les honoraires du management et les frais de consultance ont fortement augmenté. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui, un nouvel éclairage est nécessaire par rapport à ces questions."