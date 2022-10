Animal Rights demande l’arrêt de 80.000 tests sur des animaux chez Janssen Pharmaceutica

"Nulle part en Belgique on ne pratique autant de tests sur des chiens que chez Janssen", déplore Jen Hochmuth d’Animal Rights. "La commission éthique flamande a autorisé l’entreprise à effectuer plus de 80.000 tests sur des animaux, notamment des chiens, des lapins, des cochons et des cochons d’Inde, jusqu’en 2027."