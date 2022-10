La prime de 196 euros pour le gaz et l’électricité votée ce jeudi: application prévue dès novembre

Concrètement, ce dispositif va permettre aux clients de récupérer mensuellement 135 euros pour le gaz et 61 euros pour l’électricité, soit 196 euros/mois, à partir de novembre jusqu’en mars. Pour les consommateurs de gaz et d’électricité, on parle donc de 980 euros au total.

La proposition, approuvée mardi dernier en première lecture en commission Énergie, n’est pas encore votée. La demande d’une deuxième lecture du texte par le député N-VA Bert Wollants, exprimant ses craintes sur la validité juridique du dispositif, a retardé la procédure.

Mais la majorité a fait inscrire ce point pour ce mercredi en commission, avant un vote en plénière programmé ce 27 octobre. On semble donc dans les clous pour une application dès novembre. Sauf s’il y a une demande d’ajout d’un amendement, votée par 50 députés, et qu’il faut ensuite envoyer le texte au Conseil d’État. Ce qui ne devrait pas arriver, rapportent nos confrères de la DH.

Qui est concerné par cette mesure ?

Le dispositif vous concerne si vous avez un contrat variable ou fixe, conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021. Il sera pris en compte automatiquement sur la facture.

Précision importante: les ménages les plus riches "rendront l’argent" par le biais des impôts. Pour eux, l’administration fiscale considérera l’intervention comme un avantage imposable. Qui sont-ils pour l’État ? Les personnes dont les revenus annuels dépassent 62.000€ net pour un isolé, et 125.000€ pour un couple, soit 15% de revenus les plus élevés (les personnes à charge doivent évidemment être intégrées dans le calcul).

Il ne s’agit pas de la seule mesure qui viendra alléger la facture des ménages. Le maintien de la TVA à 6%, la prime mazout ou encore le chèque prévu pour ceux qui se chauffent aux pellets font partie des aides prévues, que nous vous détaillions il y a quelques jours.

Un module pour revoir toutes les mesures d’aide

Pour s’y retrouver dans toutes les mesures prises depuis le début de la flambée des prix de l’énergie, le SPF Économie avait mis en place un module interactif à destination des citoyens (voir ci-dessous).

Il doit encore être mis à jour pour intégrer toutes les dernières mesures une fois qu’elles feront partie de la législation belge.

Le module comprend notamment la prime unique de chauffage de 100 euros octroyé avant le 1er août dernier, qui était elle aussi automatique. Si vous ne l’avez toujours pas reçue (par exemple car votre fournisseur n’a pas su vous identifier correctement ou ne dispose pas de vos coordonnées bancaires), il est encore temps de la demander jusqu’au 1er novembre via le formulaire en ligne.