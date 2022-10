Crise énergétique: « Des aides pour seulement 10.000 ménages, alors qu’il y en a 1,6 million en Wallonie », déplore Mugemangango

"On est face à une crise d’ampleur, qui touche les travailleurs, les indépendants. Et que fait le gouvernement wallon ? Il prend des mesures pour aider 10.000 ménages, alors qu’il y en a 1,6 million en Wallonie. C’est important d’aider les plus précaires, mais ils ne sont pas les seuls à faire face à des difficultés importantes", déplore Germain Mugemangango.

Plus loin, le député revient sur une proposition importante. "On doit exiger un blocage des prix de l’énergie". Si ce n’est pas au niveau wallon que cette décision peut être prise, l’élu du PTB rappelle que "ce sont les mêmes partis qui sont au fédéral".

Concernant la position de son parti, qui a refusé de monter dans une majorité, Germain Mugemangango précise qu’ils n’ont "pas vocation à être tout le temps dans l’opposition. Mais il faut que le cadre nous convienne".

Le député s’est exprimé également sur la sortie du livre de Paul Magnette (PS). La critique fuse. "À quoi ça sert d’écrire sur le bonheur des gens, quand, lorsqu’on est au gouvernement, on fait leur malheur ?".