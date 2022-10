Guerre en Ukraine : la Belgique a accordé une protection temporaire à près de 60.000 Ukrainiens

La Belgique a accordé à ce jour, une attestation de protection temporaire à 59.143 personnes, dont 57.767 ont la nationalité ukrainienne. En mars et avril, les réfugiés ukrainiens ont afflué en masse dans notre pays avec un nombre record de 26.507 personnes qui ont reçu une protection temporaire en avril. Ce nombre a quelque peu diminué au fil des mois, mais il y a toujours des inscriptions quotidiennes. Jusqu’à présent, en octobre, 1.534 réfugiés ont bénéficié de cette protection.

Tous les Ukrainiens arrivant dans notre pays n’ont pas tous besoin d’un accueil, mais ceux qui en ont besoin sont en principe d’abord hébergés au centre de transit Ariane à Bruxelles. Ils y restent le temps de trouver un logement temporaire dans une famille d’accueil ou dans un logement mis à disposition par une commune ou une région.

La Croix-Rouge flamande, qui a mis en place le centre de transit Ariane à Bruxelles pour le compte de Fedasil, rappelle toutefois que celui-ci a depuis longtemps besoin de toute l’aide possible. "Actuellement, Ariane héberge environ 1.000 personnes, la capacité totale d’accueil est presque atteinte", a déclaré son porte-parole Joachim Deman. Fedasil a récemment décidé que ce centre de transit devra également accueillir d’autres réfugiés, ce qui représente un problème. En effet, le centre Ariane a dû faire face à un afflux très important, cela signifie qu’il n’y a pas de place pour tous les Ukrainiens.

Le problème se pose surtout dans le flux vers les abris des autres régions. Le centre de transit est censé servir d’hébergement pour quelques jours, mais en réalité, "environ un tiers des réfugiés (35%) sont là depuis plus d’un mois et 25 d’entre eux y sont depuis plus de quatre mois" explique M.Deman. Cela pose un problème car "ni le bâtiment, ni les processus, ni les ressources ne sont actuellement prévus pour un séjour de deux à trois semaines", selon la Croix-Rouge flamande.

Chargé de mettre en relation les demandeurs d’asile avec les familles d’accueil, Fedasil demande depuis un certain temps aux Ukrainiens de trouver eux-mêmes un lieu d’hébergement. Malgré cela, le centre Ariane devient un lieu de résidence plus permanent et cela reste un problème aigu, le centre étant presque à court de places disponibles. De plus, la répartition dans les trois régions du pays n’est pas fluide et ce, malgré le nombre suffisant d’initiatives locales pour accueillir les réfugiés, affirment-elles. Les familles sont de plus en plus réticentes à fournir un abri temporaire, rapportent également différentes sources. Dans les résidences de vacances, les chambres d’hôtes et les hôtels, les places d’hébergement seraient également plus rares que prévu.