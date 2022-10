Anvers: une personne décède après un accident dans un parking souterrain

Les faits se sont déroulés vers 2h45 lundi matin dans la Van Ertbornstraat à Anvers. "Une femme est rentrée dans le parking au volant de sa voiture et alors qu’elle descendait la pente de la rampe du garage, elle a senti qu’elle roulait sur quelque chose", a expliqué Wouter Bruyns de la police locale d’Anvers. "Elle s’est immédiatement arrêtée, est descendue de son véhicule et a constaté qu’il s’agissait d’une personne. La femme a alors immédiatement appelé les services d’urgence, qui ont libéré la victime et tenté de la réanimer, mais en vain..."