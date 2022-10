Alerte sur la Belgique : risque de tempête ou d’inondation, le numéro 1722 activé

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger".

L’activation du numéro 1722 est préventive lorsqu’une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l’avertissement et de l’ampleur des dégâts éventuels, rappelle le SPF Intérieur.

Intenses averses ce dimanche soir sur tout le pays

Selon l’IRM, d’intenses averses parfois orageuses traverseront l’ensemble du pays ce soir (de 18h à minuit) depuis le sud-ouest. Très localement, elles pourront s’accompagner d’un peu de grêle et de fortes rafales de vent de 80 à 100 km/h, voire plus. Sous les orages les plus intenses, il faudra aussi s’attendre à des cumuls de précipitations de 10 à 20 l/m² en peu de temps.