Le journaliste Pierre Bouillon est décédé vendredi, annonce Le Soir

Pierre Bouillon avait débuté sa carrière au Soir en intégrant le service bruxellois de la rédaction, avant de rapidement bifurquer vers le service politique où il fut en charge de l’enseignement, des réformes de l’État et de la couverture du parti Écolo.

"Son sens de l’information, sa rigueur, ses scoops, son style, bref son talent, ont rapidement fait de lui l’un des journalistes politiques les mieux informés, les plus lus et les plus redoutés de sa génération", souligne Le Soir dans son hommage. "Mais c’est dans ses Carnets du week-end, petites merveilles d’observation, d’impertinence et d’humour, que les dons de mémorialiste et de moraliste de Pierre Bouillon éclataient au grand jour."