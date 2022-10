économies d’énergie et eau chaude sanitaire

Chauffe-eaux thermodynamique et solaire

Parmi les systèmes les plus performants sur le marché, le chauffe-eau thermodynamique n’est probablement pas le plus connu, mais il est assurément le plus économe en énergie. Son fonctionnement s’apparente à celui d’une pompe à chaleur classique et il s’érige en successeur des boilers électriques traditionnels, réputés très énergivores. Il combine donc une pompe à chaleur aérothermique et un ballon d’eau chaude dont la capacité s’échelonne selon les modèles de 200 à 300 litres. Les calories nécessaires peuvent être puisées de deux manières, soit à l’intérieur d’une pièce, soit à l’extérieur à l’instar d’une pompe à chaleur classique. Il se combine également avec une chaudière à condensation au gaz ou au mazout, ainsi qu’avec des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Il doit être posé dans une pièce non chauffée dont le volume est de 20 m³ au minimum, il peut également être posé dans un local chauffé dont le volume est inférieur à 20 m³. Dans cette hypothèse, l’air devra être prélevé à l’extérieur ou dans une pièce adjacente. S’il présente de nombreux avantages, un de ses inconvénients majeurs est sa nuisance sonore, plus ou moins importante selon la marque choisie. L’installer dans un garage quand c’est possible s’avère être une des meilleures options pour éviter les désagréments liés à son fonctionnement. Le rendement est évalué grâce à son coefficient de performance (COP), il se situe le plus fréquemment dans des valeurs comprises entre trois et quatre. Concrètement, cela signifie que pour 1 kWh utilisé, trois ou quatre kWh sont produits. Le chauffe-eau thermodynamique présente donc des avantages pour les utilisateurs, mais également pour l’environnement puisque la quantité d’énergie nécessaire à son fonctionnement est moindre que celle d’un dispositif classique.

Le chauffe-eau solaire s’érige en une autre option avec des vertus écologiques puisque son énergie est fournie gratuitement par le soleil et qu’elle est également renouvelable. Un m² de panneaux solaires équivaut à 100 m³ de gaz ou 100 litres de mazout. Ce dispositif ne couvre cependant pas l’entièreté de l’énergie nécessaire la production d’eau chaude sanitaire d’une famille mais, sous nos latitudes, il permettrait d’économiser entre 50 et 70% sur la facture énergétique. Pour une famille classique, 3 à 4 m² de panneaux solaires seront nécessaires ainsi d’un ballon d’une contenance de 200 à 300 litres, le tout pour un coût compris entre 4 000 et 7 000 euros. Celui d’un chauffe-eau thermodynamique se chiffre environ à 2 500 euros pour un modèle de gamme moyenne.