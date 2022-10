Un hiver 2022 sans risque de black-out

Une position différente de celle du gouvernement, dont le MR fait pourtant partie. L’exécutif négocie avec Engie la prolongation de deux réacteurs (Tihange 3 et Doel4) pour une durée de dix ans. Et face à ces attaques, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) semble rester calme: "Je travaille sur des pistes réalistes. En ce qui concerne le nucléaire, c’est Doel 4 et Tihange 3, les deux centrales les plus robustes", a lancé la ministre ce vendredi "Pour les autres centrales, il y a eu des remarques du régulateur de la sécurité, l’AFCN. Je ne vais pas perdre mon temps avec des pistes qui ne sont pas faisables".

Un hiver sans danger

Au cabinet de la ministre Van der Straeten, on l’assure: la situation est sous contrôle et on anticipe les prochains hivers. Selon une prévision de ENTSO-E, la fédération des 27 gestionnaires de réseaux européens, la Belgique n’aurait d’ailleurs pas de souci à se faire pour cet hiver. Notre pays est dans une situation particulière car la majeure partie du gaz qui arrive transite ensuite vers l’Allemagne et les Pays-Bas. Quant à nos unités de productions électriques (nucléaire, gaz…), elles exportent vers le marché français suite à l’arrêt pour maintenance d’un grand nombre de centrales.

Si l’on se penche dans les prévisions à long terme, un problème pourrait se poser en 2024-25 et il faudrait combler un manque de 500 MW. Elia, le gestionnaire de réseau haute tension, examine l’opportunité d’une nouvelle enchère dans le cadre du Mécanisme de rémunération de capacité (CRM) qui vise à compenser la mise à l’arrêt d’une partie du parc nucléaire. Si celle-ci devait avoir lieu, elle viserait une capacité de production émettant le moins possible d’émission de CO2, avec une attention accordée aux batteries et à la gestion de la demande.

Par ailleurs, Elia publiera la semaine prochaine les résultats d’une nouvelle enchère pour l’hiver 2026-27. Enfin, une analyse de risque a commencé pour les hivers à venir à partir de 2025-2026.

Pour la prolongation des deux centrales, un premier accord était attendu pour la fin septembre. Mais que donnent ces négociations dont on ne voit rien venir ? "Leur succès dépend de la bonne volonté de chaque partie. Nous donnons la préférence à un accord négocié", conclut Tinne Van der Straeten. Affaire à suivre !