Plus de 45.000 jeunes mobilisés pour le climat: «La participation dépasse nos attentes» (vidéo)

Plus de 45.000 jeunes, dans plus de 400 écoles et associations de jeunesse du pays, se sont mobilisés ce vendredi 21 octobre 2022 en faveur du climat, à deux jours de la manifestation prévue dimanche dans les rues de la capitale pour réclamer des mesures fortes contre le dérèglement climatique, indique dans un communiqué le CNCD-11.11.11, membre de la Coalition Climat.