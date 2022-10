Plus de 45.000 jeunes, dans plus de 400 écoles et associations de jeunesse du pays, se sont mobilisés ce vendredi 21 octobre 2022 en faveur du climat.

2. La «vraie» 5G de Proximus activée à Durbuy: une première en Wallonie

Proximus a activé la 5G sur son réseau à Durbuy, a-t-on appris vendredi auprès de l’opérateur télécom.

3. Coups de feu à Blankenberge: l’homme retranché interpellé, une femme blessée

L’homme qui s’était retranché vendredi dans son appartement après avoir tiré sur une femme dans le centre de Blankenberge a été interpellé, a indiqué la police. Les rues un temps fermées à la circulation sont à nouveau accessibles. La femme visée par les tirs a été blessée mais ses jours ne sont pas en danger.

4. Australie: deux pistes retenues sur la disparition de Théo Hayez

En Australie, le coroner Teresa O’Sullivan a annoncé, ce jeudi, ses conclusions finales dans l’enquête sur la disparition du Belge Théo Hayez à Byron Bay.

5. Standard-Anderlecht: Felice Mazzu sera sur le banc pour le Clasico

Felice Mazzu sera bien sur le banc d’Anderlecht ce dimanche lors du clasico face au Standard, rapportent plusieurs journaux ce vendredi. Mais le RSCA, contacté par Belga, n’a pas souhaité réagir officiellement à cette information.

