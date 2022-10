La méthode « scrum » dans la gestion de projets

Derrière cette manière de concevoir les choses, on retrouve bien sûr une volonté d’optimisation des ressources humaines et matérielles et davantage de performance. Mais concrètement, comment peut-on mettre en place cette méthode scrum ? Est-elle adaptée à tous ?

En pratique

Sa définition n’est pas aisée. Elle fait l’objet d’une multitude d’ouvrages sur le sujet, explicitant en détail les différents éléments qui la composent. Pour la résumer, il faut savoir que la méthode repose sur trois piliers: la transparence, l’inspection et l’adaptation. Elle permet de développer un projet grâce à une division du temps de travail en périodes plus ou moins longues (de quelques heures à plusieurs mois) qui sont appelées "sprints". Chaque intervenant a un rôle bien défini avec des tâches spécifiques à accomplir. Au terme de chaque sprint, ou étape, une évaluation est réalisée afin de pouvoir améliorer ce qui doit l’être. Si la méthode est relativement simple à comprendre, il peut être plus compliqué de la mettre en pratique. D’où l’intérêt de s’entourer des bonnes personnes pour sa mise en place au sein de l’entreprise.

Ses adeptes louent son efficacité, la flexibilité qu’elle offre à ses praticiens et la bonne organisation qu’elle permet. Par ailleurs, si elle se réservait au départ au développement de logiciels, elle s’est peu à peu étendue à d’autres secteurs. Mais la méthode n’est toutefois pas exempte de toute critique. Ses détracteurs lui reprochent parfois une vision étriquée dans la mesure où elle ne conçoit le développement que par phases, sur du court terme, empêchant de la sorte une vision globale et favorisant les possibles dérives. Pour certains collaborateurs, le contrôle constant imposé par les sprints peut être difficile à gérer et sembler leur faire perdre en autonomie et en liberté.