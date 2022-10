La Flandre reporte l’entrée en vigueur de règles plus sévères pour les LEZ

Elle a justifié cette décision par la crise économique et énergétique. Le prochain durcissement des zones à faibles émissions était prévu pour le 1er janvier 2025, avec l’interdiction de circuler à Anvers et à Gand pour les voitures à moteur à essence de la norme Euro 2 et les voitures diesel de la norme Euro 5. La mesure est reportée d’un an, au 1er janvier 2026, a indiqué Mme Demir (N-VA) dans un communiqué.