La FGTB signe un accord « historique » avec Uber

"C’est une étape extrêmement positive", assure Tom Peeters, secrétaire fédéral adjoint transport et logistique. Historique aussi. "On s’est battus durant des années contre les plateformes, en particulier contre Uber. Et cela a mené à quoi? A rien. Ces entreprises ne vont pas disparaître (...) La Belgique est une terre de compromis, ce qu’il faut, c’est du dialogue." Et du dialogue, social, il y en aura chaque trimestre désormais entre les responsables d’Uber en Belgique et les syndicalistes.