Voitures électriques et réseau wallon: haute pression sur la basse tension

Comment les GRD wallons (les gestionnaires de réseau de distribution) vont-ils s’y prendre pour répondre aux enjeux de l’électromobilité ? ORES et RESA étaient entendus jeudi par les députés wallons de la commission Énergie, dans le cadre des auditions sur le déploiement des bornes de recharge. Plans, paquets tarifaires, etc.

1. « Une voiture, ce n’est pas un sèche-cheveux »

"Qu’on recharge chez soi ou sur une borne publique, c’est le réseau basse tension qui sera surtout impacté", rappelle Fernand Grifnée. La basse tension, c’est le terrain des GRD. "La plupart des ménages ont pour 15 kW d’équipement électrique chez eux. Personne ne branche tout en même temps, bien sûr. La puissance contractuelle est de 10 kW. Le réseau est quant à lui dimensionné à 3 kW par foyer. Et il tient." Ajouter un véhicule à la panoplie de base, c’est booster la puissance installée d’au moins 3,7 kW jusqu’à 22 kW. "Ce n’est pas un sèche-cheveux", fait-il remarquer. Et si on prend en compte une éventuelle pompe à chaleur, on réévalue encore la puissance de 2 à 5 kW.

On passerait donc d’une puissance contractuelle de 10 kW à une fourchette qui oscille entre 14 kW et 27 kW. "Le réseau dimensionné à 3 kW va-t-il tenir ? On n’a pas encore assez de recul pour être précis. Mais il va devoir évoluer", poursuit Fernand Grifnée.

2. Investir et « taper juste »

Il va donc falloir investir rapidement. "Et il faudra le faire intelligemment, de manière chirurgicale, ciblée, là où il y a des problèmes. On ne va pas tirer du câble partout, y compris là où n’en a pas besoin. On n’est pas assez riches pour ça. " Le diagnostic devra donc être lui aussi chirurgical. Le déploiement des compteurs intelligents peut notamment aider à "taper juste" et à mieux connaître la capacité du réseau lui-même, comme l’indique le patron d’ORES.

Un milliard, c’est réaliste, supportable et raisonnable

Bref, on cible, on anticipe les besoins. Et pour réaliser un plan industriel supportable pour les clients (avec le maintien des tarifs sous l’inflation), ORES considère qu’il faut un milliard. "C’est réaliste, supportable et raisonnable ", dit Fernand Grifnée. Les investissements sur le réseau devraient se chiffrer à près de 5 milliards (sur 15 ans) si on additionne les chantiers des deux GRD.

3. Tarifs et solidarité

Fernand Grifnée et son homologue RESA Luc Warichet sont d’accord là-dessus : "La capacité du réseau est une denrée rare. Et ce qui est rare ne se gaspille pas." Il faut donc encourager les consommateurs à une certaine modération.

Si vous voulez une pompe à chaleur et une borne de rechargement à 22 kW, c’est possible, mais ça va vous coûter plus cher

Les tarifs peuvent se montrer incitatifs, sans interdire les comportements déraisonnables: "Si vous voulez une pompe à chaleur et une borne de rechargement à 22 kW, c’est possible, mais ça va vous coûter plus cher ", résume le patron d’ORES. Un exemple en trois tarifs: 800 € pour un "Essentiel" fondé sur du 9,2 kW, 2 120 € pour un "Confort" à 13,9 kW et 5 300 € pour un "Premium" à 22,2 kW. "Pas pour s’enrichir, précise-t-il. Mais pour que le voisin puisse accéder à l’électricité pour 800 €, à Couvin ou au centre de Liège."

Et si tout le monde veut la super-borne qui recharge à pleine puissance en très peu de temps ? "Il faut pousser les gens à ne pas recharger leur véhicule n’importe comment. Il y a un côté solidaire à comprendre. Et il doit être récompensé ", estime-t-il. Payer moins si on contribue à déplacer le pic de consommation (situé en fin de journée), payer moins si on se montre moins gourmand dans ses besoins… Bref, inciter le client à se comporter de la manière la plus vertueuse possible, tout en guidant les citoyens dans les méandres de la mobilité électrique.