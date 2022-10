Prolongation du nucléaire: l’Open VLD n’exclut pas de contraindre Engie par une loi

"Si c’est deux réacteurs, on en fait deux. Si c’est quatre réacteurs, on en fait quatre. Il n’y a pas de tabous. C’est bien possible que plus de deux réacteurs seront nécessaires. Tout le monde s’est mis d’accord pour faire ce dont on avait besoin", a expliqué Lachaert.

Sous l’égide du Premier ministre, Alexander De Croo, et de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, le gouvernement négocie la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 qu’il a décidée le 18 mars.

"Si Engie est complètement déraisonnable, on peut les forcer par une initiative législative à la Chambre pour les forcer à garder des réacteurs ouverts (...) On peut le faire. On l’a déjà fait avec d’autres réacteurs prolongés. Engie est allé à la Cour constitutionnelle pour attaquer la loi et n’a pas obtenu gain de cause", a averti le libéral flamand, tout en disant sa faveur pour une solution à l’amiable. "C’est mieux parce qu’après, on aura des procédures qui dureront des années. On a besoin l’un de l’autre".

Lundi, le président du PS, Paul Magnette, a déjà évoqué cette possibilité de contraindre Engie. À ses yeux, les négociations avec le groupe français ont assez duré, il faut maintenant le forcer à produire de l’énergie à un prix fixé par l’État.

Interrogée mardi en commission à la Chambre, la ministre de l’Énergie a quant à elle indiqué que la négociation avec Engie demeurait l’"option préférentielle".