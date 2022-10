Les voitures chinoises arrivent en force sur le marché belge : BYD a lancé ses activités dans le plat pays

Cette semaine, ils ont présenté une armada de nouveaux modèles au Mondial de l’automobile de Paris (lire ci-dessous.

Et ce jeudi, c’était le constructeur chinois BYD – les initiales de Build Your Dreams -, qui a lancé officiellement ses activités en Belgique et au Luxembourg en présentant les trois premiers modèles qui y seront commercialisés.

Qui est vraiment BYD ?

BYD, ce n’est pas n’importe quel constructeur. Pourtant, ce nom, qui se prononce "bi ouaille di" ne vous dit probablement rien. Cette entreprise chinoise créée en 1995 pour produire des batteries s’est muée est un géant de l’industrie qui fabrique désormais des panneaux solaires, des batteries domestiques, des trains, des bus et des camions.

En 2008, BYD a été l’un des premiers constructeurs à commercialiser un véhicule Plug-In Hybride. Et aujourd’hui, ce géant chinois qui compte 290 000 travailleurs et plus de 40 succursales dans le monde est le quatrième fabricant de véhicules électriques.

Après la Norvège, c’est dans le Benelux que cet outsider tente de s’implanter. Pour intégrer le marché belgo-luxembourgeois, le constructeur chinois a signé un accord avec l’entreprise Inchcape, qui importe et distribue Toyota et Lexus.

À quoi ressemblent les modèles de BYD ?

BYD a présenté les modèles "Tang" et "Han", dont le nom est repris de deux dynasties chinoises, et "l’Atto3".

Le Tang est un SUV 7 places à traction intégrale. Le Han est une berline de 5 mètres qui semble inspirée de la Tesla Model S. L’Atto3 est le petit frère des deux modèles précédents.

Ceux qui espèrent voir dans ces modèles des voitures électriques "Low Cost" repartiront déçus. BYD veut visiblement séduire les amateurs du segment "premium" avec des véhicules qui empruntent des codes stylistiques de marques haut de gamme comme Tesla et Mercedes Benz en proposant toutefois des véhicules à un prix un peu plus abordables.

Une inspiration poussée jusqu’aux finitions intérieures qui, malgré la présence de certains plastiques, empruntent aussi les codes de ces marques connues.

Editions de l'avenir

Les points forts de ces voitures BYD

Si nous n’avons pas pu tester ces véhicules, la grande force des BYD semble résider dans l’autonomie avancée par le constructeur. Celle-ci varie entre 400 et 521 km, selon les normes WLTP. La seconde particularité, c’est que ces voitures ne sont livrées de série qu’en une seule version "full options".

Enfin, BYD annonce que les voitures sont toutes disponibles de stock. Un avantage non-négligeable face aux constructeurs européens impactés par la pénurie de semi-conducteurs.

"Un client particulier qui souhaite acquérir une BYD pourrait l’obtenir en trois jours", avance Frederik Van den Bossche, fleet manager chez Inchcape. "En 2023, nous visons la vente de 2000 voitures sur le marché belge. 90% de celles-ci seront des voitures de société."

BYD table sur l’évolution de la législation fiscale qui poussera les sociétés vers des voitures électriques en 2023. Les Belges vont-ils pour autant faire confiance à ces constructeurs chinois peu connus en comparaison des marques bien implantées ? Cela reste à démontrer.

Face à des craintes sur la fiabilité, BYD annonce une garantie de huit ans ou 200 000 kilomètres sur la batterie de ses voitures, qui pourrait supporter plus de 5 000 cycles de charge et de décharge. BYD a déjà inauguré une concession à Zaventem. Trois autres points de vente devraient ouvrir à Anvers, Gand et au Luxembourg. Enfin, neuf points de service après-vente verront le jour à travers tout le pays via des partenariats avec des garages existants.

Les chinoises, stars du salon de Paris

Rien de "low cost" mais des voitures moyennes voire haut de gamme équipées de technologies de pointe… Les constructeurs chinois ne débarquent pas que sur le marché belge. Ils sont également présents en force au Mondial de l’automobile qui se déroule actuellement à Paris.

Seres, une marque détenue par le géant chinois Dongfeng, a présenté dans cet équivalent français du salon de l’auto deux véhicules destinées au marché européen: la Seres 3 et la SF5, qui sera homologuée fin 2022.

La Seres 3, un SUV urbain électrique, est vendu 33 990 euros, ce qui n’est "pas un tarif low cost, on est sur les prix du marché", affirme Thomas Mesnil, directeur marketing de la société chargée de l’importation des véhicules de la marque. "La construction de l’image de marque est en train de se faire", ajoute Thomas Mesnil, qui ambitionne de vendre en France environ 1 500 voitures en 2023.

Autre marque distribuée par sa société EVE France: Leapmotor, un des derniers nés de l’industrie chinoise, apparu en 2016. La société vend déjà 10 000 véhicules par mois en Chine, des volumes importants pour une start-up.

Autre nouveau venu en France et plus largement en Europe, Great Wall Motors (GWM) avait lui sorti les grands moyens et un stand XXL pour présenter ses modèles destinés au Vieux continent.

"Le salon de Paris est une opportunité parfaite", s’est réjoui Henry Meung, président de GWM Europe. Fort de 40 ans d’expérience et de plus de 10 ans sur le segment hybride et électrique, GWM a ouvert ses ventes en Allemagne lundi, avec la Wey Coffee 01, un SUV hybride rechargeable à 55 900 euros. Il devrait être commercialisé en France dès 2023.

Invitée à présenter la marque, la directrice marketing, Rebecca Grajecki, met en avant son positionnement haut de gamme. "J’ai eu une carrière dans le monde du luxe, travailler sur des produits low cost je ne sais pas faire et ça ne m’intéresse pas", assure-t-elle. Signe de l’importance prise par ces constructeurs, les banques et leurs offres de leasing longue durée regardent d’un œil attentif ces offres venues d’Asie.