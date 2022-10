Les "nouveaux" congés de Toussaint (ou congé d’automne) dureront donc officiellement du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre. Les enfants regagneront les bancs d’école le lundi suivant, à savoir le 7 novembre. Les congés de Carnaval (ou congé de détente) subiront la même modification, puisque, là aussi, ils seront rallongés d’une semaine supplémentaire. Ils se tiendront du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023.

Ces aménagements, à l’étude depuis 30 ans, ont pour but d’optimiser la concentration des plus jeunes, pour qui l’ancien rythme pouvait amener à un décrochage scolaire.

Concrètement, les enfants suivront désormais les cours pendant sept semaines (six au minimum et huit au maximum) avant d’avoir un break de deux semaines. Cette année, la rentrée a eu lieu le lundi 29 août et la fin des cours tombera le vendredi 7 juillet. Ils seront alors en vacances pour une période de sept semaines au lieu de huit comme c’était le cas auparavant.

Cette réforme ne vaut que pour les élèves de maternelles, primaires et secondaires de Wallonie et de Bruxelles. La Flandre et la Communauté germanophone, elles, continuent d’appliquer l’ancien calendrier, de même que l’enseignement supérieur. Bien que pour ce dernier, la possibilité d’une révision du rythme des cours soit évoquée.