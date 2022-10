L’énorme charge de la cotisation « pensions »: « Les Communes n’y arriveront pas » et l’échevin des Finances en fait la démonstration

Les pensions, justement. Ça fait 8 mois que Pierre Dury, échevin des Finances de Beauraing, frappe à la porte des 38 Communes de la Province de Namur. "J’aime bien anticiper. J’ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir leurs chiffres… "

L’échevin beaurinois cherchait à compiler les montants que chaque entité locale devra financer au titre de cotisation de responsabilisation. C’est-à-dire l’argent que les communes doivent verser chaque année pour compenser la différence entre les cotisations de pension des agents nommés actifs et le coût des pensions des agents nommés retraités (seulement 30% d’agents nommés dans les Communes wallonnes). Elle ne s’applique qu’aux pouvoirs locaux.

Bref. Il a obtenu des réponses de 28 Communes sur les 38 namuroises. "D’ici à 2027, elles vont devoir trouver 101 millions€, lâche-t-il, lui-même stupéfié par la somme. C’est énorme…"

Coup de force

Dans sa Commune, la cotisation annuelle réévaluée pèsera 2,7 millions en 2027.

En mai dernier, il tente un coup de force: décider de passer par un emprunt pour couvrir le financement de cette charge pour les 5 ans à venir. Le conseil communal soutient la modification budgétaire à l’unanimité. Décision recalée par la tutelle wallonne. "C’était attendu. Je savais que c’était illégal: on ne peut passer par l’emprunt que pour financer des dépenses extraordinaires", explique Pierre Dury. Mais ce qu’il espère à ce moment là, c’est amener la Région à trouver une solution rapide. Comme un Plan Oxygène bis.

Il y a déjà le Plan Oxygène initial du ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon: il permet notamment aux Communes en difficulté de recourir à l’emprunt pour des dépenses ordinaires.

Pour une Commune, le CRAC, c’est la fin de l’autonomie

Mais il y a un hic: "L’emprunt ne peut se faire qu’auprès du CRAC (NDLR: Centre régional d’aide aux Communes) . Adhérer au Plan Oxygène, c’est placer sa Commune sous gestion CRAC . Il faut tout soumettre, jusqu’à la moindre dépense. Le CRAC peut aussi intervenir pour recommander une augmentation des taxations. Etc. Pour une Commune, c’est la fin de l’autonomie. Or, l’état de nos finances ne nécessite pas cette tutelle", analyse l’échevin.

« Regardez les chiffres »

D’où sa proposition à la Région de lancer un Plan Oxygène bis. Soit laisser aux Communes, dont les finances le permettent, d’emprunter pour des dépenses ordinaires sans recourir d’office au CRAC.

"Et ça ne coûte rien à la Région. Bref, il faut trouver des solutions. Et pas que pour Beauraing. Nous, on peut tenir encore 3 ans ou 4 ans. Au-delà, on sera dans le rouge. Et regardez les chiffres des autres Communes", dit-il. La cotisation annuelle de responsabilisation représentera 4,4 millions en 2027 pour Andenne, 6 millions pour Dinant, 2,4 millions pour Eghezée, 6,5 millions pour Gembloux, 5,1 millions pour Jemeppe/Sambre, 38,6 millions pour Namur, 7,6 millions pour Sambreville, 2,9 millions pour Viroinval… "Ça, c’est pour le namurois. Quid du Hainaut, de Liège, du Luxembourg… ? On n’y arrivera pas."