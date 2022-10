Le constructeur chinois BYD se lance en Belgique, où il veut vendre 2.000 voitures en 2023

Il y a deux semaines, BYD avait déjà inauguré une concession à Zaventem mais le véritable lancement de la marque a donc eu lieu jeudi. Trois points de vente devraient ouvrir l’an prochain à Anvers, Gand et au Luxembourg, tandis que neuf points de service après-ventes verront le jour à travers tout le pays via des partenariats avec des garages existants.

Le constructeur chinois a signé un accord pour le BeLux avec l’entreprise Inchcape, un distributeur britannique indépendant de différentes marques automobiles, qui importe déjà les véhicules de Toyota et Lexus en Belgique.

BYD a lancé trois modèles sur le marché belge: l’"Atto 3", un SUV qui devrait représenter le plus gros volume, et deux voitures haut de gamme: "Tang", un SUV à sept places, et "Han", une berline. Ces deux derniers véhicules ont été nommés d’après des dynasties chinoises.

L’autonomie de ces voitures, livrées de série toutes options comprises, varie entre 400 et 521 km, selon les normes WLTP.

"Nous disposons d’un stock important, ce qui nous évite de devoir faire face à de longs délais de livraison, comme c’est le cas pour de nombreux autres constructeurs automobiles", a souligné jeudi, lors de la présentation, Frederik Van den Bossche, responsable des ventes pour les voitures d’entreprises chez BYD Belux. D’après son expérience, les sociétés de leasing sont d’ailleurs à la recherche de marques pouvant livrer directement des voitures.

"Notre timing est donc bon. La transition vers la conduite entièrement électrique se fait, de plus, en Belgique principalement par le biais des entreprises et l’évolution de la législation fiscale les poussera encore davantage vers les voitures électriques l’année prochaine", appuie-t-il.

Le constructeur sera présent au prochain salon de l’auto de Bruxelles, début janvier.

Le constructeur chinois offre une garantie de huit ans ou 200.000 kilomètres sur la batterie de ses voitures, qui, selon ses dires, peut supporter plus de 5.000 cycles de charge et de décharge.

BYD, qui fabrique également des panneaux solaires, des batteries domestiques, des trains, des bus et des camions, entre autres, a été fondée en 1995, à la base comme simple fabricant de batteries. Aujourd’hui, elle compte 290.000 travailleurs et plus de 40 succursales dans le monde.

Après la Norvège, la Belgique et les Pays-Bas sont les prochains pays dans lesquels le constructeur est en train de s’implanter en Europe.