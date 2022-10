Just Eat Takeaway voit ses commandes diminuer, un effet post-Covid

La direction de Just Eat Takeaway se montre toutefois un peu plus positive quant aux attentes pour le reste de l’année, en raison des "progrès significatifs" réalisés au troisième trimestre. Le groupe table désormais sur un résultat opérationnel positif pour le second semestre 2022. Auparavant, les prévisions allaient d’un -0,5% à +0,7% par rapport à la même période de l’année dernière.