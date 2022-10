Incident à la Chambre avec le Vlaams Belang à propos de la mise en congé de Meryame Kitir

Dans sa question, le député s’en est pris vertement aux socialistes et à la gestion présumée des ressources humaines par la ministre et son parti Vooruit. La situation chaotique au cabinet expliquerait sa mise en congé, selon des informations rapportées jeudi par l’hebdomadaire Knack et le journal La Libre Belgique, et confirmées à bonne source à l’Agence Belga.