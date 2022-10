Crise de l’énergie: des milliers de personnes militent pour des mesures plus fortes (vidéo)

Dès 6h du matin, le boulevard de Merckem à Namur s’est paré de rouge. Entre 400 et 500 militants, selon le syndicat, ont répondu à l’appel de la FGTB et se sont rassemblés devant le siège local d’Engie Electrabel. Ils y ont distribué tracts et pains au chocolat aux automobilistes qui passaient par cet axe routier fort fréquenté de la capitale wallonne. Les revendications de la FGTB - taxe sur les surprofits, plafonnement des prix de l’énergie et nationalisation du secteur énergétique - étaient affichées sur le bâtiment du fournisseur d’énergie.

Dans le Hainaut, ce sont devant d’autres sites stratégiques que les militants ont cherché à se faire entendre. Environ 400 personnes étaient présentes devant le site d’Engie Electrabel à Hautrage et 250 autres devant l’un de TotalEnergies à Feluy.

Plusieurs centaines de militants ont aussi participé à l’action "Un pull ne suffira pas", devant la centrale électrique d’Amercoeur (Roux, près de Charleroi).

2.500 personnes à Tihange

En province de Liège, ce sont pas moins de 2.500 personnes, selon la FGTB, qui se sont rassemblées devant la centrale nucléaire de Tihange dès 9h30 pour appeler à plus de mesures face à la hausse des prix de l’énergie.

À Bruxelles, c’est dans le quartier européen que quelque 200 militants se sont retrouvés pour mener une action de "soupe populaire", pour symboliser le nombre croissant de personnes ayant recours à l’aide alimentaire face aux prix de l’énergie qui flambent.

D’autres actions ont aussi été menées en Flandre.

Les actions de ce jeudi se voulaient également un coup de pression à l’approche de la grève interprofessionnelle prévue le 9 novembre.