Ces communes où les divorces ont fortement chuté en l’espace de 20 ans

De même, bien que l’on ait assisté à une légère hausse (4%) des désunions en 2021 par rapport à 2020, les autorités constatent qu’il est plus rare désormais de voir des couples se séparer. Un œil sur l’évolution de la moyenne annuelle des 20 dernières années permettant de se rendre compte que celle-ci ne cesse de baisser pour atteindre désormais 27.059 divorces annuels en Belgique.

Dans un pays où quatre mariages sur dix se terminent encore et toujours par un divorce, force est de constater que la Wallonie est l’une des régions du pays où le nombre annuel de séparations reste assez constant. Pour preuve, cette moyenne tourne autour des 8.261 désunions annuelles entre 2001 et 2021, et Statbel en a enregistré 7.441 l’an dernier.

Toutefois, plus localement, certaines disparités apparaissent assez clairement. Au niveau des arrondissements, par exemple, il est facile d’observer que les régions d’Ath et de Bastogne sont celles où le nombre annuel de séparations a le plus augmenté entre 2001 et 2021. Et, qu’à l’inverse, Thuin et ses environs constituent une exception tant les divorces y diminuent de décennie en décennie.

Dans le même ordre d’idée, certaines communes wallonnes comme Quiévrain et Éllezelles observent une baisse significative des désunions sur leur territoire depuis le début des années 2000.

Enfin, parce que c’est assez rare que pour être signalé, une entité du sud du pays n’a recensé aucun divorce en 2021. À la limite de la frontière française, il s’agit de la commune de Rouvroy où, habituellement, les autorités enregistrent 4 divorces chaque année en moyenne.