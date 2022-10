Action du personnel de Fedasil pour dénoncer la pénurie de places d’accueil

Le mouvement de grève s’est déroulé simultanément dans les 35 centres d’accueil et au siège de Fedasil. Le personnel a exprimé son ras-le-bol face à une situation qui l’oblige à refuser d’accueillir certaines personnes, dont des mineurs. "Trop c’est trop", "Personne dans les rues", "Une solution maintenant", affichaient les pancartes alors que les manifestants scandaient "Où sont les places, où est le gouvernement belge?".

La route devant le Petit Château, à Bruxelles, a également été bloquée à l’aide de deux tentes en carton offertes ces derniers jours aux demandeurs d’asile mineurs afin que ceux-ci aient un endroit où dormir.

Si la situation est pire à Bruxelles, l’ensemble de la Belgique est concerné par cette crise de l’accueil. "Les gens ne sont pas à la rue devant les centres, mais nous avons un taux d’occupation de 110%. Dès qu’une place se libère, elle est prise immédiatement", témoigne Nicolas Genin, directeur du centre d’accueil de Pondrôme.

Le personnel de Fedasil exige des réponses claires de la part des responsables politiques, tant fédéraux que locaux. Mercredi, le conseil des ministres restreint (kern) n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un accueil à grande échelle des demandeurs d’asile pourtant préconisé par la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V).

"Le personnel est fatigué par les crises successives. C’est surtout le manque de perspective qui est usant. Chez Fedasil, on n’a aucun problème à mouiller la chemise, nous l’avons déjà montré, mais il faut aussi que cet effort ait du sens et que nous ayons des perspectives à moyen et long terme", explique M. Genin.

Le plan hiver annoncé est retardé et cela a un impact sur l’agence fédérale, mais également sur les organisations humanitaires et les ONG qui aident les demandeurs d’asile qui se retrouvent à la rue à trouver un abri à Bruxelles. Des représentants de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Médecins du monde et du mouvement citoyen BelRefugees se sont ainsi joints à la manifestation.

"Nous sommes complètement à bout de nerfs. Une fois de plus, nous avons dû héberger des mineurs dans nos tentes en carton. Personne ne veut que des gens se retrouvent à la rue, mais c’est au monde politique d’agir. Pas plus tard qu’hier soir, le gouvernement a fait part de sa bonne volonté, mais à quoi bon s’il n’y a pas de décisions et de résultats. C’est incompréhensible, il y a des drames humains qui se déroulent", s’indigne Tine Claus, directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

La pénurie de places d’accueil pour les demandeurs d’asile s’est dernièrement aggravée et de nombreuses personnes ont été contraintes de dormir dans la rue. Vendredi dernier, le fédéral a décidé de mobilier à court terme 150 agents provenant d’autres services fédéraux afin de permettre d’ouvrir des places existantes mais qui restaient inaccessibles en raison d’un manque de personnel.