L’armée belge compte désormais une nouvelle composante avec le Cyber command chargé de défendre nos structures étatiques des attaques cyber.

2 66% des femmes à risque ne font rien contre l’ostéoporose

L’ostéoporose est un vrai problème de santé publique. Pourtant, de nouveaux traitements existent. À l’occasion de la journée mondiale de l’ostéoporose, le Pr Bruyère fait le point sur les différents types de traitements. Il y a du neuf.

3 L’agriculture en circuit fermé dans l’oeil de Lucien, premier prix Terre d’Avenir

Lucien Dawance, diplômé de l’Epasc, a remporté le premier prix Terre d’Avenir en prouvant qu’il était rentable de cultiver en circuit fermé.

4 Pro League: l’Union ne peut plus se cacher

Les Bruxellois ont été clairement supérieurs à Gand, pourtant (aussi) un concurrent direct au Top 4.

5 John Lelangue revient sur son départ de l’équipe Lotto Soudal: «J’ai toujours été le paravent des coureurs»

Arrivé à la tête de Lotto Soudal fin 2018, John Lelangue s’apprête à quitter une formation belge reléguée en division continentale pro après trois années difficiles.

6 Hugo Simon sera sur la scène du Festival du rire de Bastogne

Hugo Simon (21 ans) de Bastogne va profiter du festival du rire local pour découvrir les joies d’une grande salle. Rencontre.

7 Course-poursuite: le conducteur retrouvé par un chien policier

Les faits se sont déroulés à Herstal. Le véhicule circulait avec deux plaques différentes, dont l’une volée.

8 Marchin: le Miel gîte, une parenthèse en pleine nature

Envie de repos, de nature et d’ambiance déco apaisante ? Entre tradition et modernité, le Miel gîte se veut être refuge accueillant.

9 Déguiser ses animaux, une tendance qui va à l’encontre de leur bien-être: notre dossier (vidéo)

Avec Halloween et Noël qui approchent, les déguisements pour chats vont bientôt se multiplier en ligne et dans certains magasins. Gardez vos sous, vous éviterez ainsi de les stresser et embêter inutilement.

10 Édito: une question de morale politique

Assiste-t-on enfin à l’épilogue d’une longue saga judiciaire et médiatique ? Jean-Charles Luperto, député-bourgmestre de Sambreville, avait introduit un ultime recours suite à sa condamnation pour outrages publics aux mœurs dans une station-service de l’autoroute E42 à Spy

