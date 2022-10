Trop alarmiste, Alexander De Croo? «Rien ne laisse penser que j’avais tort»

"Mes propos ont surpris beaucoup de monde à l’époque", se souvient le N°1 du gouvernement fédéral dans des propos relayés ce mardi par "Het Laatste Nieuws". "J’ai été énormément interrogé sur le sujet. Mais plus d’un mois et demi plus tard, je constate que rien ne laisse penser que j’avais tort."

Convaincu qu’il faut faire "les bons choix stratégiques" pour avancer "à pas de géant", le libéral flamand mis dès lors beaucoup sur l’hydrogène. "Cela va nous permettre d’éviter une désindustrialisation de notre pays", explique-t-il à Belga. "Sans le développement de cette technologie, notre industrie disparaîtra et nous perdrons la lutte contre le réchauffement climatique."