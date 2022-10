Prix de l’énergie: jeudi, journée d’actions syndicales contre la hausse des prix de l’énergie, le réseau TEC perturbé

Parmi leurs chevaux de bataille? La taxe sur les surprofits, le plafonnement des prix de l’énergie et la nationalisation du secteur énergétique. "Trois axes indispensables pour réduire la facture énergétique des ménages", résument les représentants syndicaux.

"Le gouvernement a fait un premier pas sur les surprofits des entreprises énergétiques, et nous le saluons. Mais il faut aller plus loin. D’autres secteurs réalisent des bénéfices exceptionnels grâce au contexte de crise. Ceux-là devraient également participer à l’effort et être soumis à un impôt plus élevé", pointe la FGTB.

Cette dernière propose également un gel des prix pour freiner l’inflation et redonner un peu d’air aux ménages, étant donné que la part des prix de l’énergie pèse lourd dans l’inflation (plus de 11% le mois dernier).

Enfin, le gouvernement doit reprendre le contrôle de ce secteur stratégique, selon le syndicat socialiste. "La concurrence entre opérateurs privés était censée profiter aux ménages grâce à ‘des services de qualité et des prix compétitifs’, nous disait-on à l’époque. Aujourd’hui, nous subissons le résultat de la libéralisation: un service médiocre et des factures d’énergie qui ne cessent de grimper", déplore-t-il.

Diverses actions sont programmées à Bruxelles, en Wallonie (Huy, Feluy, Charleroi, Namur, St-Ghislain?) et en Flandre (Anvers, Hasselt...). "Nous allons distribuer des tracts et de la soupe populaire mais aussi organiser des actions surprises", détaille la FGTB.

La CSC annonce également des actions conjointes avec le syndicat socialiste à Charleroi, à Liège et à Bruxelles, en marge du conseil européen.

Par ailleurs, des perturbations sont à craindre sur le réseau Tec. Dans certaines régions, la circulation des bus pourra être fortement perturbée, a prévenu l’entreprise publique wallonne de transports en commun. Les voyageurs sont donc invités à consulter la page Facebook du Tec ou contacter le call center de leur région par téléphone, ce jeudi, pour connaitre l’état du trafic.

Une grève interprofessionnelle est prévue pour le 9 novembre, dans la foulée des actions de ce jeudi. La FGTB et la CSC y prendront part, mais pas la CGSLB.