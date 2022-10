Ces communes où les mariages ont fortement chuté en l’espace de 20 ans

Ainsi, plus encore qu’en Belgique où les autorités recensent une faible diminution (-3,03%) du nombre d’épousailles depuis 20 ans, le nombre de Wallons qui se sont dits « oui » depuis 2001 ne cesse de faiblir d’année en année. Pour preuve, en 2021, la région a dénombré 10.728 sacrements contre 14.151 au début des années 2000. Ce qui correspond à une chute de 24,19% des mariages !

Et plus localement, la situation n’est pas meilleure. Entre 2001 et 2021, seul un arrondissement francophone belge a constaté une hausse de ses unions. Il s’agit d’Ath et ses environs, où les mariages ont progressé de 35% au cours des deux dernières décennies.

Partout ailleurs, dans tous les autres arrondissements wallons, le mariage n’a plus aussi bonne presse qu’auparavant. À commencer par Tournai-Mouscron (-78,32%) et Thuin (-56,75%) où les épousailles ont été les plus rares l’an dernier par rapport à la situation de 2001.

Hausse dans le BW

Au niveau communal, les disparités sont bien plus importantes.

Toutefois, une tendance émerge, principalement dans le Brabant wallon où trois communes de l’est (Jodoigne, Incourt et Perwez) assistent à un rebond du nombre de mariages célébrés après quelques années plus calmes.

De même, les habitants de plusieurs entités voisines de l’est du restent encore très attachés à la tradition. En effet, de Stoumont à Bullange en passant par Stavelot, Malmedy et Amblève, les mariages continuent de s’enchaîner d’année en année.

À l’inverse, en 2021, l’office belge de la statistique a recensé beaucoup moins de mariages dans le sud de la province de Namur ainsi que dans une partie non négligeable du Luxembourg. Exemple à Musson (-72,73%) mais aussi à Bertrix (-61,90%) ou encore Daverdisse (-60%).

2021, année folle pour Villers-la-Ville

Autre preuve que les mariages baissent en Belgique, toutes les régions du pays ont enregistré en 2021 un nombre d’unions inférieur à la moyenne des 20 dernières années. Ce qui s’observe surtout en Wallonie avec une baisse de 12,9% des alliances par rapport à la moyenne enregistrée depuis 2001.

Plus localement, quelques exceptions sont toutefois à noter, comme Villers-la-Ville, Doische, ou encore Érezée et Bouillon, où les autorités ont officialisé plus de 50% d’unions supplémentaires l’an dernier par rapport à la moyenne calculée entre 2001 et 2021.