Prolongation de Doel 4 et Tihange 3: «L’option préférentielle reste un accord avec Engie»

Le gouvernement négocie avec le groupe énergétique français une prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 de dix ans. Les deux parties ont convenu à la fin juillet d’un cadre de discussion. Les négociations sont toujours en cours. Lundi, le président du PS, Paul Magnette, s’est emporté contre la durée de celles-ci. Il accuse Engie de "jouer avec les pieds du gouvernement" et demande que l’État reprenne la main et impose ses conditions à l’exploitant du parc nucléaire belge.