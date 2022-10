Les mariages et les divorces belges en hausse en 2021 : voici les chiffres dans votre commune

Selon l’office belge de la statistique, 40.836 mariages ont ainsi été recensés l’an dernier, contre 32.779 en 2020. Ce qui constitue une hausse de 25% des unions pour l’ensemble du pays.

"En 2021, l’âge auquel les partenaires célibataires se marient pour la première fois continue de croître, pour atteindre en moyenne 33,6 ans pour le premier conjoint et 31,3 ans pour le second, précise Statbel sur son site internet. L’écart d’âge au sein du couple reste stable: 2,3 ans entre les conjoints."

Au niveau régional, c’est en Wallonie que les autorités enregistrent la plus forte hausse des mariages. Alors que la Région de Bruxelles-Capitale a observé une augmentation des unions de 22% par rapport à 2020, ce bond a atteint 41% dans le sud du pays.

"La baisse du nombre de mariages en 2020 a été la plus prononcée en Wallonie. Il est donc logique que cette région enregistre la plus forte hausse l’année suivante", commente Statbel.

Plus localement encore, Charleroi (546), Liège (508) et Namur (335) figurent en tête des communes wallonnes ayant célébré le plus de mariages. Dans la Capitale, ce sont les entités de Bruxelles (531), Schaerbeek (456) et Molenbeek-Saint-Jean (334) qui ont acté le plus d’unions.

Enfin, parmi toutes ces célébrations, 1.087 l’ont été entre partenaires du même sexe sur l’ensemble du pays. Il y a eu 757 mariages entre femmes et 512 entre hommes. La Flandre a célébré 355 mariages lesbiens, loin devant la Wallonie (166) et la Région de Bruxelles-Capitale (40). Du côté masculin, 289 couples se sont engagés dans le nord du pays, pour 123 en Wallonie et 78 en terres bruxelloises.

Un divorce pour quatre mariages sur dix

Les divorces aussi ont connu une légère hausse de 4% en 2021, avec 22.156 relations dissoutes. Le nombre reste cependant inférieur à celui référencé en 2019, qui s’élevait à 22.435. Statbel précise par ailleurs que la durée moyenne des mariages stagne à 15 années et que quatre unions sur dix se terminent par un divorce.

Il ressort également des chiffres publiés que 41.885 personnes ont perdu leur conjoint l’année dernière, devenant veuves (69,1%) ou veufs (30,9%). Ce nombre est en baisse de 7,3% en comparaison à 2020, année frappée par la pandémie.