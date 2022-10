Finances locales, « lasagne » institutionnelle, précompte immobilier, etc.: les Communes wallonnes secouent le cocotier

Et en parlant de comptes, ce n’est pas très neuf mais ça s’aggrave : les finances locales sont essorées. C’est bien simple, résume le président Maxime Daye, "on n’est plus au bord du ravin. On est dans le ravin ".

À force de charger le baudet, nous n’avons plus les moyens d’effectuer nos tâches

Il y a bien eu deux ou trois bonnes choses à grappiller dans ce qui ressort des conclaves budgétaires au fédéral, à la Région, etc.

Mais les zones de secours, les zones de police, etc., tous ces transferts de charge décidés par le législateur et toujours pas bétonnés dans une neutralité budgétaire en principe gravée dans le marbre… "À force de charger le baudet, nous n’avons plus les moyens d’effectuer nos tâches ".

La crainte IPP

Et ça continue. Les pensions, l’inflation et l’indexation des salaires, les CPAS qui croulent sous les demandes d’un public toujours plus important. "Notre grosse crainte, c’est que ces gens qui viennent toujours plus nombreux frapper à la porte des CPAS pour leur facture d’énergie ne puissent bientôt plus payer leurs impôts. Beaucoup de communes plongent parce qu’il leur manque un million dans les recettes IPP. Parce qu’il y a un retard d’enrôlement ou parce que la population ne peut plus payer, s’alarme Maxime Daye. Il faut un sursaut."

La lasagne, basta !

Un sursaut, justement. Puisque la Belgique va fêter son bicentenaire, glisse le président de l’UVCW, il serait temps de "revoir son logiciel " à la bécane noire-jaune-rouge.

"Certaines niveaux de pouvoir, on l’a vu clairement, ne jouent pas leur rôle." Des noms ! Maxime Daye sourit: on ne balance pas comme ça devant les micros ouverts. Mais cette fameuse "lasagne institutionnelle" dans laquelle les pouvoirs locaux sont "englués " compte au minimum 20 couches, dont pas mal au rayon supracommunalité. Depuis l’Union européenne jusqu’à la petite ASBL locale subventionnée, en passant par les Provinces, les intercommunales, les régies communales, les sociétés de logement public…

S’il fallait biffer les mentions inutiles, il commencerait pas quelle ligne en priorité ? "La priorité, c’est de ne plus passer à côté du débat sur cette lasagne. "

Fiscalité auto: sociétés de leasing, poids lourds…

Donc, en un: le débat sur ces couches. En deux ? Le précompte immobilier. "C’est, pour beaucoup, la deuxième plus grande recette et le cadastre n’est pas du tout à jour." Ce qui entraînerait un manque à gagner de plus de 53 millions pour les Communes wallonnes, selon les estimations de l’UVCW. "On perd de l’impôt. Alors, soit on met à jour le cadastre, soit on réforme sur base de la dernière valeur transactionnelle du bien, avec une indexation."

L’ASBL pointe aussi certains montants à aller chercher via la fiscalité routière, en passant par les voitures en leasing. "Tout le retour financier va dans les sociétés de leasing (NDLR: basées en Flandre). Il faut revoir ça ", confirme Michèle Boverie, la secrétaire générale de l’UVCW.

Les camions, c’est 600 fois plus de dégradations de voirie que la voiture

Sans quitter la route, pourquoi ne pas aller chercher une contribution chez ceux qui utilisent la voirie sans contrepartie ? "Les opérateurs télécoms, les poids lourds ", qui cherchent à éviter la taxe kilométrique wallonne en passant par les voiries communales… "Les camions, c’est 600 fois plus de dégradations de voirie que la voiture ", rappelle Alexandre Maître, responsable du département Gouvernance à l’Union wallonne.

Le message global a déjà été diffusé auprès des présidents de partis francophones. Il continue sa route au fédéral, auprès des vice-Premier. "On veut être une force de proposition, aller plus loin que le constat", conclut Maxime Daye.