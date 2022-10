Extinction des feux et sécurité: les bourgmestres vont-ils payer les pots cassés en cas de problème ?

Les collèges devaient se prononcer avant le 15 octobre. "Dans la région namuroise, Houyet ou Assesse, par exemple, ont fait savoir qu’elles ne pourraient pas se rallier à cette décision pour des raisons de sécurité, précisément ", rapporte le député de l’opposition. "Et ça va aussi poser des problèmes de cohérence territoriale: une décision prise sur une commune a des impacts sur les communes limitrophes. "

Le député PTB John Beugnies intervient lui aussi, en regrettant l’absence de concertation plus globale, dont la Région aurait pu prendre l’initiative, entre GRD et Communes dont les périmètres ne correspondent pas forcément.

Bref, est-ce que les mesures d’économies sont conciliables avec le maintien de l’ordre public et de la sécurité ? Le bourgmestre pourrait se retrouver responsable à titre individuel, au pénal et au civil ?

La question avait déjà été posée il y a 15 jours au ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS). Il attendait alors une étude juridique pour évaluer cette responsabilité dans le chef des bourgmestres et des communes dans ce cas de figure. Le cabinet d’avocats consulté a rendu son rapport.

Au pénal: le cas échéant, la Commune…

Ce qu’il dit, c‘est que "le risque de voir la responsabilité d’une commune engagée au niveau pénal, est extrêmement faible, voire inexistant. La seule infraction pénale qui pourrait être retenue serait un défaut de prévoyance et de précaution", résume Christophe Collignon.

Les Communes "doivent agir comme une autorité normalement prudente et diligente et un rapport de proportionnalité doit exister entre, d’une part, la réduction de l’éclairage et ses conséquences, et d’autre part, l’impact des dépenses d’énergie sur le budget communal ".

Et le bourgmestre ? "Si la responsabilité pénale de quelqu’un doit être engagée à la suite d’une décision de diminuer l’éclairage public, ce sera à priori la responsabilité de la commune qui sera engagée et non celle des mandataires communaux à titre individuel."

Au civil: prudence et proportionnalité

La responsabilité d’une Commune peut être engagée civilement si on peut établir une faute, un dommage et un lien de causalité.

La sanction ne pourrait porter que sur ce qui est déraisonnable et inopportun

"La faute consiste à méconnaître une norme spécifique mais aussi à manquer à un devoir général de prudence. Et la sanction ne pourrait porter que sur ce qui est déraisonnable et inopportun."

Si la décision est "proportionnée à l’objectif d’économie" et que les communes peuvent "démontrer avoir pris leur décision de manière raisonnable, au terme d’une réflexion ayant pris en compte les spécificités du territoire communal et l’ampleur du coût de l’éclairage sur leur budget", les risques d’une sanction semblent quasi inexistants, selon l’analyse présentée par le ministre.

Bien communiquer

Mais le bouton "off" ne peut pas être partiel. Il est donc a priori difficile de moduler en fonction de certaines portions de voiries plus à risques.

Le ministre encourage donc à la fois les Communes et les gestionnaires de réseau à… éclairer la population en communiquant bien les décisions qui seront prises.

"C’est également de nature à limiter le risque que la décision prise soit considérée comme déraisonnable ou disproportionnée. "

« C’est tout ou rien »

On rêverait d’un éclairage intelligent. Mais la décision vaut pour tout le territoire

Dans l’opposition, on n’est pas rassurés à 100%. "Si la responsabilité civile ou pénale pourra être difficilement engagée, on peut se retrouver dans une situation où objectivement la sécurité de la population risque de se retrouver en péril", dit-il.

"Vous encouragez les Communes à décider de façon raisonnable et proportionnée. Mais c’est difficile sur le terrain, techniquement. On rêverait d’un éclairage intelligent. Mais la décision (NDLR: de maintenir ou de couper l’éclairage) vaut pour tout le territoire, quelles que soient ses caractéristiques. Même moduler l’éclairage reste beaucoup plus compliqué qu’on l’imagine. Dans la pratique, ça risque d’être tout ou rien."

L’extinction des feux ne se justifie peut-être pas partout. Le ministre rappelle que certaines communes sont par exemple passées au LED. Quoi qu’il en soit, "on recommande, on informe, mais on ne donne pas d’injonction. On ne peut pas se subsituer aux bourgmestres pour la connaissance de leur territoire."