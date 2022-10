Dépenses du Parlement wallon: «Une chape de plomb» et une 6e plainte contre le greffier

Le député de l’opposition et chef de groupe PTB au Parlement wallon va tenter autre chose: proposer une modification du règlement du Parlement wallon. "On va demander le contrôle des dépenses par la Cour des Comptes et la publicité des débats sur ces dépenses".

« Verrou »

Le rejet de la demande de commission spéciale avait été justifiée par le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt: ce n’est pas lui en tant que président de l’assemblée wallonne ni en tant que président du Bureau qui a dit non. Ce sont les services du greffe, "sur base du règlement ".

Et c’est d’ailleurs ce règlement que Germain Mugemangango va proposer de modifier, pour que la Cour des Comptes vienne exercer son contrôle sur les dépenses du Parlement. Et en particulier sur ce qui ressemble à une envolée spectaculaire de certains postes budgétaires liés à la modernisation et à l’extension de l’assemblée.

Le Bureau refuse toute forme de contrôle parlementaire

Actuellement, seul le Bureau du Parlement – 5 députés qui composent en quelque sorte le conseil d’administration de l’assemblée – contrôle et valide les chiffres dans la maison. "Et le Bureau refuse toute forme de contrôle parlementaire", s’énerve le chef de groupe PTB.

Des vérificateurs aux comptes sont pourtant désignés parmi les députés. Germain Mugemangango en fait d’ailleurs partie. Il résume la fonction: " On est convoqués une fois par an, à buis clos, et on n’est pas outillés pour faire correctement ce contrôle. Mais de toute façon, toute vérification des dépenses en cours est impossible. S’il fallait encore le démontrer, je rappelle que j’ai posé des questions au Bureau sur les dérapages budgétaires par courriel le 5 septembre. Je n’ai toujours pas les réponses. Le Bureau est un verrou démocratique. "

La Cour des Comptes pourrait-elle, juridiquement, contrôler la gestion du Parlement wallon ? "Pourquoi pas ? Le Parlement bruxellois y a bien recours", rappelle le député.

Contrôler le contrôleur

Quant au huis clos des débats liés au budget du Parlement wallon, Germain Mugemangango a du mal à lui trouver une justification valable. "On parle de 90 millions d’argent public. Et pas trop bien gérés, manifestement. Et on voit cette chape de plomb… Pas moyen d’interpeller le président, de poser des questions en séance plénière ou en commission puisque ça sort de notre rôle de contrôle du gouvernement: les membres du Bureau sont des députés, pas des ministres, synthétise-t-il. Le Bureau s’autoprotège. Il vérifie, il contrôle, mais qui organise le contrôle du Bureau ? " répète l’élu PTB. Il revendique donc le caractère public des débats sur ces dépenses parlementaires.

Si le texte n’est pas refusé en amont, la proposition de modification du règlement déposée mardi sera peut-être déjà prise en compte ce mercredi en séance plénière.