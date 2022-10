En 2020, 64 681 nouvelles affaires (-8% par rapport à 2019) y ont été introduites, pour 55 208 affaires clôturées (-10% par rapport à 2019). Un arriéré qui créée des "drames familiaux" puisque des parents séparés doivent parfois attendre plusieurs années avant de régler la garde des enfants ou obtenir/adapter les pensions alimentaires.

C’est d’ailleurs l’histoire d’un père qui demande l’hébergement égalitaire. Le dossier est prêt pour la cour d’appel depuis fin 2021. La plaidoirie n’est prévue qu’en septembre 2023. En attendant, ce père ne voit pas ses enfants.

Ou celle de cet autre père qui a introduit une demande de travail thérapeutique pour recréer un lien avec ses filles. Un an pour l’introduction du dossier. Un an de plus pour l’audience de plaidoirie.

Résultat: "Non seulement pendant deux ans, ce père n’a pas vu ses filles, mais le lien s’est délité complètement et il a fini par abandonner", raconte Me Nadine Kalamian, avocate spécialisée en droit de la famille.

C’est aussi l’histoire d’un couple qui se sépare, d’accord sur tout. Mais qui est toujours marié un an et demi après.

Ou des parents qui se paupérisent en l’absence de jugement fixant les pensions alimentaires. Des personnes qui ne peuvent pas faire de projets, tourner la page car les problèmes de patrimoine ne sont pas réglés et l’argent bloqué.

Problématiques urgentes

Une situation inacceptable pour la Ligue des familles, les avocates du cabinet KHK spécialisées dans le droit des familles et une vingtaine de leurs clients victimes de cet arriéré. Ils ont donc décidé d’intenter une action en responsabilité contre l’État belge devant le tribunal francophone de première instance.

"Avoir des délais de deux ou trois ans pour des choses aussi indispensables que l’hébergement d’enfants ou les contributions alimentaires est intolérable, explique la Ligue. Ce sont des problématiques urgentes ! Et cet arriéré ajoute de la tension dans des épisodes de vie qui ne sont déjà pas faciles à vivre."

Pour Me Nadine Kalamian, qui est porte-parole des 11 avocates requérantes, "on a franchi la ligne rouge. L’arriéré dans la Justice est presque devenu institutionnel. Et il atteint désormais les familles dans leurs droits les plus sacrés".

L’accès à la Justice est compliqué et les délais raisonnables (article 6 de la CEDH) largement dépassés, constate ainsi Me Kalamian. "Quand on introduit un dossier, une audience doit avoir lieu dans les 15 jours. On est à 6 mois en moyenne aujourd’hui. Et pour une date de plaidoirie, il faut encore attendre un an."

Mauvais élève

La Belgique fait d’ailleurs figure de mauvaise élève en Europe. "Notre pays a déjà été condamné à plusieurs reprises pour ces dépassements de délai, notamment par la Cour européenne des droits de l’homme", note l’avocate.

Si l’arriéré ne date pas d’hier, "la situation ne s’arrange pas, précise Caroline Tirmarche, responsable du service études de la Ligue des familles. On a de plus en plus de familles qui nous contactent pour ce genre de problèmes et depuis que nous avons annoncé notre action, elles appellent pour témoigner."

La Ligue des familles espère, via cette action, une prise de conscience du politique et du ministre de la Justice dont elle critique l’inaction. "L’objectif premier est que le cadre de magistrats du tribunal de la famille soit rempli, ce n’est pas le cas."

Un cadre à adapter

Qu’il soit rempli, mais adapté aussi, selon Me Kalamian: "Les coupes budgétaires ont mis la Justice dans une situation intenable. On a aussi réformé le tribunal de la famille en lui attribuant des compétences supplémentaires. Or, aujourd’hui le tribunal francophone de la famille compte une vingtaine de magistrats, dont 3 ou 4 en burn-out. Il manque une dizaine de magistrats selon moi."

L’avocate pointe également un manque de personnel administratif et de greffiers. "J’ai entendu dire qu’il est arrivé qu’on réquisitionne une femme de ménage pour faire le boulot du greffier !"

Si aller en justice n’est pas l’action privilégiée par la Ligue des familles, "il n’y a pas de perspectives à court terme ici, justifie Caroline Tirmarche. Et s’il faut que l’État soit condamné pour que cela change…"

L’État condamné, ce n’est toutefois pas pour tout de suite. La procédure entamée ce mardi risque de prendre du temps. "Mais si l’on peut, par notre action, soulever des questions, c’est une bonne chose, dit Me Kalamian. On est presque dans un État de non droit, il faut s’en rendre compte."