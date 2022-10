Budget wallon « sans chiffres »: l’opposition boxe dans le vide

Les grandes lignes du budget régional 2023 font un premier atterrissage au Parlement wallon. Et l’opposition (Les Engagés et le PTB) s’en donne à cœur joie.

« Mystère et amateurisme »

Un conclave sans chiffres, donc, pour André Antoine. "Qui peut s’y retrouver ? Tout est mystérieux. C’est de l’amateurisme budgétaire", critique le député wallon.

Des chiffres, le ministre wallon en promet des caisses quand le "vrai" débat budgétaire sera organisé au début du mois de décembre.

Adrien Dolimont s’est d’ailleurs déjà expliqué sur l’impossibilité de traduire les recettes et les dépenses globales en chiffres: ça va dépendre notamment des réponses des organismes pararégionaux, dont une partie de la trésorerie sera transférée ou dont les dotations seront revues à la baisse. Le montant porte sur 703 millions de contribution.

Le curseur "recettes" montera et/ou celui des dépenses descendra, selon les réponses des pararégionaux. "Mais ça n’impactera pas le solde brut à financer. Ce qui est intéressant, c’est le déficit de l’année. Et il ne changera pas", insiste le ministre Dolimont.

"J’espère qu’on ne devra pas attendre fin novembre ou début décembre pour avoir des tableaux complets", prévient François Desquesnes (chef de groupe Les Engagés).

GRD: « Pas clair »

Pas de détails non plus sur les efforts structurels de 250 millions à réaliser en 2023 pour réduire l’endettement, reproche André Antoine. "Déjà les premiers 150 millions liés à l’ajustement 2022, c’était du vent. Cette fois, on nous annonce 250 millions d’économies supplémentaires, mais on ne sait pas où. Vous nous dites que chacun des ministres présentera ses économies. C’est de l’impro totale. Ce qui vous empêche de communiquer sur ce point, c’est que les cabinets ne sont pas d’accord sur les chiffres", souffle le député.

Comment allez-vous rapatrier ces fonds ? Vous n’avez pas les compétences

Quant à la contribution attendue des GRD (gestionnaire des réseaux de distribution d’énergie), "c’est séduisant", admet André Antoine. "Mais comment allez-vous rapatrier ces fonds ? Vous n’avez pas les compétences. Et vous avez pris les chiffres d’ORES (160 millions de réserves) mais RESA ne dispose que de 7,6 millions".

Le ministre du Budget confirme: "On n’a pas d’emprise directe sur eux. Mais on collabore avec eux. C’est vrai que la réalité d’un GRD n’est pas celle de l’autre. Il faut une vision cohérente et équitable des moyens disponibles. On reviendra avec plus de détails ", répond-il.

Dans l’opposition PTB, Germain Mugemangango exprime un autre type de frustration. "Ce conclave avait généré beaucoup d’attentes, notamment sur les mesures énergétiques. C’est une grosse déception. On s’attendait à mesures plus fortes, plus ambitieuses", martèle-t-il.

Il peut s’enthousiasmer pour le soutien des GRD, via leurs bénéfices, pour alléger la facture des citoyens. "Ce n’est pas du tout une mauvaise idée. Mais après, je n’ai pas compris ce qui allait se passer. Ce n’est pas clair du tout. Et c’est sans doute la différence entre un effet d’annonce et une mesure réelle."

Lobbying

"Je ne suis pas en train de proposer que la Région wallonne s’endette encore plus pour aider les gens. Mais le gouvernement wallon doit exiger du fédéral que ceux qui sont en train de profiter de cette crise paient", ajoute Germain Mugemangango, évoquant ainsi la taxation des surprofits.

"Tout ne dépend pas de la Région. Et c’est notre rôle de faire du lobbying, conviendra Adrien Dolimont. On travaille à des solutions avec les autres niveaux de pouvoir ".