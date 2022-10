Avec «La vie large», Paul Magnette présente son petit livre vert du parti socialiste

À l’occasion de la publication de son manifeste, Paul Magnette a convié la presse vendredi dernier afin d’en évoquer les grandes lignes. L’Avenir y était.

Paul Magnette, au début du livre, vous créez un parallélisme entre les origines du socialisme d’une part et celles de la lutte climatique d’autre part. Pourquoi ?

La transition climatique est un choc tellement profond qu’elle va tout bouleverser, en ce compris les familles politiques et leurs idéologies. Nous autres socialistes devons donc faire l’effort de nous demander ce que signifie le socialisme à l’âge de cette transition, ce que l’on peut apporter, ce qui fonctionne et ce que l’on peut corriger. Et quand on relit notre histoire, il est frappant de constater que le souci de la nature a été très présent au début, avant d’être un peu oublié. Ça montre aussi que les politiques que nous avons portées en matière de logement, de mobilité, d’accès à l’alimentation, de santé sont plus pertinentes que jamais, par la perspective du dérèglement climatique. Et on doit encore les renforcer.

Vous écrivez pourtant que "cinquante ans de transition irrésolue montrent que les voies souples qui misent sur la responsabilité sociétale des entreprises et la sensibilisation des consommateurs sont inefficaces". Que faut-il faire, alors ?

On a vu que laisser faire le marché, ça ne fonctionne pas. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître. Ce n’est pas en plantant des arbres dans des fausses forêts qu’on y arrivera, on crée des plantations industrielles dans des pays pauvres où on va aggraver les problèmes de biodiversité. Ça ne marche pas. Et parier uniquement sur une transformation culturelle, ça ne marche pas non plus. S’il n’y a pas derrière une action publique radicale qui enclenche le mouvement, alors l’action de ceux qui auront été les pionniers va s’épuiser.

De quelle action publique radicale parlez-vous ?

Toute transition technologique et toute transition énergétique s’est faite avec des investissements publics massifs. On a besoin aujourd’hui d’investissements très, très importants pour réduire la consommation d’énergie, pour développer les énergies renouvelables et faire en sorte qu’on puisse accompagner cette transition, voire l’accélérer, mais le faire aussi pour qu’elle se fasse de manière juste.

Hyperconcentration des richesses

Mais comment faire pour réaliser de tels investissements ?

Il faut faire payer les riches. Parce qu’on a besoin d’argent d’une part, mais aussi parce que la concentration de la richesse est le premier facteur qui explique l’accélération des émissions de gaz à effet de serre d’autre part. Il n’y a pas seulement une corrélation entre les inégalités sociales et les émissions de gaz à effet de serre : les inégalités sont le moteur de la croissance des émissions de gaz à effet de serre.

C’est cette idée de "démocratiser l’économie" dont vous parlez dans votre livre ?

Plus la classe moyenne est riche et fait exploser ses standards de consommation, plus ça tire le reste de la société vers des standards de consommation élevés. Donc il faut casser la spirale et freiner la concentration de richesse. On doit retrouver le sens des limites. Mais ça doit se faire de manière démocratique. C’est la représentation démocratiquement élue qui doit décider de tout ça et dire que, non, le pouvoir économique ne peut pas faire tout ce qu’il veut : on impose des limites au nom d’un intérêt public supérieur, qui est celui de l’habitabilité de la Terre.

Comment limite-t-on cette concentration des richesses ?

Avec une réforme fiscale, une taxe sur le patrimoine. Prenez l’exemple du New Deal d’Alexandria Ocasio-Cortez, qui était soutenu par Bernie Sanders et Elizabeth Warren : ce n’est pas un hasard si vous y retrouvez l’aspect transition mais aussi l’aspect social avec la garantie d’emploi et l’aspect fiscal avec un impôt sur la fortune. Les trois vont ensemble. On n’arrivera pas à réaliser la transition écologique si on n’arrive pas à la fois à freiner la concentration des richesses et à chercher des montants significatifs indispensables pour financer les investissements nécessaires.

Conscience écologique

Estimez-vous que, aujourd’hui, tout le monde est conscient de cette urgence écologique ?

Je crois que nous mesurons que le dérèglement climatique n’est plus une perspective lointaine dans le temps et lointaine dans l’espace : c’est maintenant et c’est chez nous. Il y a quand même un effet de prise de conscience accélérée.

Pourtant, et notamment parmi les franges les plus démunies de la société, de nombreux citoyens peinent à se laisser convaincre.

Je suis persuadé qu’il faut plutôt faire envie que faire peur. Il faut dire que la transition climatique, avec une vision qui tient compte de la question sociale et qui corrige les inégalités, rendra le monde meilleur, et en particulier pour les classes populaires, si on investit massivement dans l’isolation des bâtiments, la qualité de l’air, la relocalisation d’une alimentation durable, l’accessibilité à une alimentation naturelle, la recomposition des espaces verts et de la nature.

Relais et alliances

Le socialisme entend donc apporter une réponse aux questions de transitions. Mais il n’est pas le seul. Les écologistes le font depuis un certain temps…

Il faut rendre la transition désirable et il faut construire des alliances sociales. En montrant ce que veut dire concrètement la transition, il faut créer des convergences, il faut vraiment que le monde associatif, syndical, mutuelliste, que les associations environnementales se fédèrent autour d’objectifs. Le politique, il est le relais de tout ça.

Les gilets jaunes étaient une de ces alliances sociales dont vous parlez.

J’ai rencontré des gens qui étaient actifs dans des groupes de gilets jaunes et qui portaient des messages que je partage totalement sur des sujets de précarité énergétique. Sur par exemple le fait qu’ils sont des locataires dans le secteur privé, dont les propriétaires ne veulent pas faire de travaux, or eux n’ont ni les moyens ni le pouvoir de le faire, donc ils sont littéralement piégés dans cette situation. C’est en illustrant toutes ces situations personnelles que vivent des citoyens et en montrant qu’il y a des perspectives qui leur permettent de s’en sortir qu’on accompagne le mouvement social. Il y a à la fois le mouvement social qui se construit et puis le relais politique qui se constitue.

Un relais qui passe par une alliance politique avec les écologistes ?

Globalement, il y a des rapprochements entre les familles écologistes et socialistes un peu partout en Europe. Mais il ne faut pas mettre la question des rapprochements électoraux au centre de toute chose. C’est d’abord de vraies alliances sociales qu’il faut bâtir et puis les rapprochements électoraux en sont la conciliation politique.

Faire envie

Au final, c’est quoi cette "Vie large" dont parle votre livre ?

C’est une phrase célèbre de Jean Jaurès, à qui on faisait le reproche, que l’on fait souvent aujourd’hui aux écologistes d’ailleurs, suivant : "Oui, mais avec vous, les socialistes, il faudra se serrer la ceinture, il faudra se restreindre, le socialisme c’est l’ascète. Et Jaurès répondait que"non, pas du tout, nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large". Si on veut réussir la transition climatique, il faut le faire en associant la quasi-totalité de la population et en particulier les milieux les plus populaires, et pour cela il faut non pas faire peur, mais faire envie.