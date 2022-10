« Le prix des crémations va s’envoler » : l’inquiétude en raison de la flambée des prix de l’énergie

"Il y a une vraie inquiétude sur le sujet dans le secteur", confirme Jean Geeurickx, le président de la Fédération wallonne du Funéraire. "La forte hausse des prix de l’énergie n’est pas encore répercutée dans la plupart des crématoriums, mais cela ne saurait tarder. Une augmentation des prix pour les clients est prévue pour certains d’entre eux en janvier 2023." Selon les chiffres dont l’association dispose, le prix des crémations à Charleroi (670 €) et à Ciney (718 €) reste inchangé. Celui de Mons a légèrement été revu à la hausse, passant de 530 à 567 €. "On parle de la hausse du gaz, mais il y a également la flambée des salaires en janvier prochain. Les entreprises attendent donc l’index du personnel pour appliquer les nouveaux tarifs."

La situation actuelle a déjà eu des répercussions sur les clients, avec "le prix des cercueils qui a dû être augmenté , de l’ordre de 20 %". Reste que la mission incombe à chaque entrepreneur de pompes funèbres de réaliser les bons achats pour éviter de trop grands transports. En privilégiant ainsi l’achat de cercueils en Belgique. "Nous devons veiller à trouver le bon article au bon prix, ce qui permettra un prix modéré à répercuter au client. On lui vendra un cercueil plus basique, moins cher, pour le préserver de l’augmentation." Car il existe un large panel de cercueils. "Certains ont abandonné le chêne et vont vers le sapin, et c’est un bon cercueil aussi."

Le prix des monuments a explosé

Et le prix des monuments ? Il a "explosé". "Le transport tue l’acheminement des monuments puisqu’un caveau de 1,5 tonne à transporter vient de Chine. Les Français, producteurs, n’arrivent plus à s’en sortir avec la hausse des salaires alors que la main-d’œuvre chinoise est bon marché et qu’ils sont bien mieux outillés. C’est atroce."

"Nous, en tant que commerçants, si on veut survivre, on doit acheter bien, insiste Jean Geeurickx. Mais, l’indépendant actuel va gagner nettement moins de sa vie."